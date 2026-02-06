Directo | Pedro Sánchez y Pilar Alegría cierran la campaña del PSOE en Aragón

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha llamado a los aragoneses a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo y a elegir la papeleta socialista que defiende sus derechos para decidir el presente y el futuro de Aragón y evitar un nuevo gobierno de PP y Vox.

Alegría realiza en esta última jornada electoral un maratón de 24 horas que concluirá a las 23:59 horas de este viernes, un minuto antes del inicio de la jornada de reflexión, y en el que ha visitado distintos servicios esenciales para transmitir su mensaje y mantener contacto directo con los trabajadores aragoneses.

Desde primeras horas de la noche del jueves, la candidata ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, se ha reunido con bomberos, ha acudido a un área de servicio donde ha conversado con trabajadores y camioneros, y ha regresado a Almonacid de la Sierra para reunirse de nuevo con el panadero que ya visitó al inicio de la precampaña.

Alegría tiene previsto reunirse tras el mitin de cierre de campaña esta tarde con trabajadoras de una residencia pública para abordar la necesidad de aumentar las plazas en estos centros y, en este ámbito, ha apostado por la creación de un futuro convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales y profesionales.

En el mitin, que se celebrará a las 18:00 horas en la capital aragonesa, y en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahondará en que "si hay un voto que pueda frenar a las dos derechas es el PSOE".