Diana Morant insta a Núñez Feijóo y a Llorca a pronunciarse sobre las VPP de Alicante

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se pronuncien sobre la polémica en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante). En estos términos se ha expresado Diana Morant, a preguntas de los medios, a su llegada a la XXXI Muestra del embutido artesano y de calidad de Requena.

Diana Morant ha pedido a Feijóo, quien participará el próximo martes 10 de febrero en un diálogo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que se pronuncie sobre el "escándalo" en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. "Me gustaría que aprovechara esta oportunidad para pronunciarse sobre el escándalo que hemos conocido sobre la vivienda pública en Alicante. Una promoción de vivienda pública, la primera en 20 años, donde ha habido una adjudicación absolutamente oscura y presuntamente corrupta", ha comentado.

La líder de los socialistas valencianos ha recalcado que el Partido Socialista está pidiendo "la máxima responsabilidad", que, a su juicio, es la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala. "Feijóo tendrá que pronunciarse ante esto. Incluso, hasta Pérez Llorca, que tampoco se está pronunciando porque está involucrado el Partido Popular de Alicante, pero también el PPCV", ha dicho.

El modelo de financiación

Preguntada sobre el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno, Diana Morant también ha pedido a Núñez Feijóo que se pronuncie sobre este. El nuevo modelo, propuesto por el Ejecutivo central, ha puesto encima de la mesa un sistema que da 3.700 millones a la región valenciana, según Morant. "¿A ver qué nos dice el señor Feijóo sobre el modelo de financiación?", se ha preguntado la socialista, porque, según ha señalado, el líder 'popular' tiene "más fácil" rechazar esta propuesta en otras autonomías, como la Comunidad de Madrid o Aragón, pero no en la Comunitat Valenciana.

"¿Aquí en la Comunitat Valenciana de verdad Feijóo nos va a decir que por su sectarismo político vamos a rechazar 3.700 millones de euros más al año? ¿Cuál es la alternativa del señor Feijóo para la Comunitat Valenciana? ¿Cuántos euros va a poner en la Comunitat Valenciana? ¿Qué modelo de financiación plantea para la Comunitat Valenciana?", ha cuestionado Morant.

Noticias relacionadas

En este punto, ha considerado que, "si no hay respuesta, que es lo que a día de hoy ofrece el Partido Popular, lo que no puede hacer es boicotear los 3.700 millones de euros de más que está proponiendo el Gobierno de España para esta comunidad". Un territorio, ha dicho Morant, que ha estado infrafinanciado, algo que el PSPV ha denunciado "desde hace una década". "Lo hemos reclamado desde hace una década y ahora que tenemos la oportunidad, ya que el Gobierno de España ha puesto esta propuesta encima de la mesa, no tienen derecho a renunciar a ese dinero para los valencianos y las valencianas", ha apostillado.