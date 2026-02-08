El PSOE saca su peor resultado histórico en Aragón, pero Pilar Alegría no dimite y promete una oposición "seria"

El PSOE aragonés ha confirmado una debacle electoral que venía siendo un secreto a voces tras las elecciones extremeñas y que Pilar Alegría no ha sido capaz de amortiguar, con 18 escaños que igualan el peor resultado histórico de la formación en la comunidad, idéntico al de Javier Lambán en 2015 aunque, esa vez, el ya fallecido expresidente pudo gobernar con CHA y el apoyo externo de Podemos. Alegría, no obstante, no va a dimitir y ha prometido una oposición "seria y responsable desde mañana".

En ese sentido, ha prometido a los militantes "no defraudarles" y ha anticipado que, en las próximas autonómicas, el PSOE será "capaz de recueprar la confianza de los aragoneses y aragonesas". Antes, ha dicho, habrá una labor de "oposición seria, responsable y vigilante". Asimismo, ha reivindicado en varias ocasiones que los socialistas son "la alternativa progresista", en una noche electoral en la que Podemos ha desaparecido, IU ha salvado los muebles y Chunta Aragonesista ha sacado su mejor resultado desde 2003, doblando sus escaños hasta 6.

Era, además, la primera prueba de fuego para la estrategia electoral de Pedro Sánchez, con su primera ministra (y, para más inri, portavoz) batiéndose en unos comicios autonómicos. Una derrota que solo contrasta con el resultado del PP de Jorge Azcón, que pierde escaños y depende más que nunca de la extrema derecha. Un Vox que, por cierto, acaba la noche electoral más cerca en escaños del PSOE que los propios populares.

Pero ni este revulsivo, que vino a cambiar la estructura orgánica de los socialistas aragoneses tras el fin de la etapa de Javier Lambán, ha sido suficiente en unas elecciones que, pese a celebrarse en solitario, han tenido un evidente enfoque nacional. Todos los ojos apuntaban a Aragón, pero muchos de los discursos sacaron el debate a la política estatal, interpretando este 8F como un examen adelantado de las generales, cada vez más próximas.