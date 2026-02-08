Chunta Aragonesista recoge el voto de una izquierda desgastada y logra su mejor resultado de las últimas dos décadas

Noche electoral con los de casa. Con la bandera regional. Y con la ilusión de que cada vez sean más los que reman a favor de Aragón. Chunta Aragonesista (CHA) ha estallado de emoción después de conocer el resultado de este 8F con el que el partido cambia de ciclo y logra duplicar sus diputados pasando de los tres parlamentarios que tenía hasta ahora a los seis. Se convierte así en el único partido político de izquierdas que sale reforzado del primer adelanto electoral de la comunidad en las elecciones de Aragón 2026, marcadas por un avance vertiginoso de Vox.

El partido ha logrado cuatro diputados por Zaragoza y dos por Huesca. Hasta ahora tenían dos y uno respectivamente. Ha alcanzado 61.908 votos con el 95% escrutado.

Además de desmarcarse del retroceso de la izquierda aragonesa, con los seis diputados CHA logra su mejor resultado desde 2003, cuando el partido logró nueve parlamentarios en las cortes de Aragón. Supera también las cifras alcanzadas en 2019, cuando entró a formar parte del cuatripartito conformado por el PSOE, el PAR, CHA y Podemos y liderado por el socialista Javier Lambán.

El candidato a la Presidencia de Aragón del partido, Jorge Pueyo Sanz (Fonz, 1995), ha logrado reactivar al electorado y atraer nuevos votantes tras su paso por el Congreso de los Diputados con una defensa férrea de la comunidad y una presencia constante en redes sociales durante la pre-campaña y la campaña, que según evidencian los resultados de este 8F ha surtido efecto y ha logrado captar votos en estas elecciones de Aragón 2026.