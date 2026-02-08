En Directo
COMICIOS AUTONÓMICOS
Elecciones en Aragón, en directo | Los candidatos ejercen su derecho a voto
Los colegios electorales abren sus puertas para que los aragoneses depositen su voto
Rubén Gargoi / Javier Quintana
Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.
El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.
Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:
Azcón ejerce su derecho al voto
El líder 'popular' ha depositado su voto hace escasos minutos en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza. Azcón aspira a lograr un resultado que le permita gobernar en solitario, después de que su pacto con Vox en la anterior legislatura saltase por los aires debido a discrepancias en materia de migración.
Abengochea (IU-Sumar): "Estamos en riesgo de involución democrática"
La candidata de izquierda ha aludido en declaraciones a medios al "riesgo de involución democrático" que estaría sufriendo Aragón, a su juicio, por el avance de la extrema derecha. "Estamos en riesgo de involución democrática, si te quedas en casa, les das alas a los que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y un Aragón en blanco y negro", ha señalado.
Guitarte (Aragón-Teruel Existe) vota: "Nos jugamos el futuro de Teruel y Aragón"
El candidato de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha acudido hace unos minutos al Ayuntamiento de Navarrete del Río para depositar su voto. En declaraciones a los medios, Guitarte ha invitado a la ciudadanía aragonesa a participar en los comicios, recordando que está "en juego el futuro de Aragón y Teruel".
Teruel, provincia clave en el resultado de las elecciones
La reforma del sistema electoral aragonés de 2022 elevó a 14 los escaños de Teruel en las Cortes, en un nuevo mínimo de representantes por provincia estipulado por el Estatuto aragonés. Esto ha provocado que los resultados en esta región se tornen cruciales para las distintas formaciones políticas. Así lo han dejado ver en esta campaña, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal visitando el sur de la comuidad autónoma.
Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) deposita su voto en Zaragoza
La candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ya ha votado en esta jornada de elecciones autonómicas en Aragón. Lo ha hecho en el colegio electoral Parque Venecia de Zaragoza, en su primera candidatura a unas elecciones.
A las 11:15, primer avance de participación
En poco más de una hora, a las 11:15 de la mañana, el Gobierno regional dará a conocer un primer avance de participación. En las últimas elecciones autonómicas celebradas en Aragón, en 2023, casi un 70% de la ciudadanía con derecho a voto acudió a la cita. A lo largo de la jornada comprobaremos si esta buena marca es superada o no.
Todas las mesas, constituidas y sin incidencias
Las 2.213 mesas electorales ya se encuentran constituidas y en marcha en toda la región. Todas ellas se encuentran disponibles desde hace unos minutos para que los ciudadanos aragoneses ejerzan su derecho al voto.
2.124 mesas constituidas al inicio de la votación
Según datos facilitados por el Gobierno autonómico, 2.124 mesas -- el 95,97% del total -- estaban perfectamente constituidas y preparadas a la hora de apertura de los colegios electorales.
¿A qué hora y dónde votan los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón este 8F?
- Jorge Azcón (PP) votará a las 10.00 horas en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza
- Pilar Alegría (PSOE) votará a las 10.30 horas en el IES Goya de Zaragoza
- Alejandro Nolasco (VOX) votará a las 12.30 horas en el CEIP Miguel Vallés de Teruel
- Jorge Pueyo (CHA) votará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Fonz
- Tomás Guitarte (Aragón Existe) votará a las 10.00 horas en Navarrete del Río
- Alberto Izquierdo (PAR) votará a las 11.00 horas en el CRA Palmira Plá de Gúdar
- Marta Abengochea (IU-Sumar) votará a las 10.00 horas en Parque Venecia
- María Goicoechea (Podemos) votará a las 12.00 horas en Villanueva de Gállego
Ya se puede votar en Aragón
A las 9 en punto de la mañana, con las mesas constituidas, todos los colegios electorales de la región han abierto sus puertas a los votantes, que desde hace unos minutos pueden acudir a las urnas.
