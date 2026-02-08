Elecciones en Aragón, en directo | Los candidatos ejercen su derecho a voto

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón: