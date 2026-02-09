Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

Alberto Núñez Feijóo preside la Junta Directiva del Partido Popular, a la que ha acudido Jorge Azcón.

Alberto Núñez Feijóo preside la Junta Directiva del Partido Popular, a la que ha acudido Jorge Azcón. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dedicó la última parte de su discurso este lunes ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que recibió con vítores a la entrada de Genova 13 al ya presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, a apelar a Vox, aun sin nombrar a Santiago Abascal. Feijóo exigió "responsabilidad" a la extrema derecha, le pidió no confundirse ni de "adversarios" ni de "prioridades" y le avirtió: "No pueden convertirse en un muro, porque no es lo que los españoles han votado, y porque yo no soy Sánchez", concluyó.

Noticia en elaboración.

