Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

No hay 'mea culpas' en el PSOE aragonés por igualar el peor resultado de la formación en unas elecciones autonómicas. La candidata socialista, Pilar Alegría, pone ya la mirada en el próximo ciclo electoral, el de las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de "aprender de los errores y mejorar para volver a ganar" y convertirse, de nuevo, en ese partido de mayorías que han dejado de ser en Aragón.

Lo que ha descartado taxativamente la exministra portavoz ha sido su dimisión. "En absoluto me planteé dimitir: mi compromiso es con Aragón y voy a liderar a la oposición recorriendo Aragón y haciéndome cargo de los problemas de los aragoneses", ha anunciado. Y se ha mostrado "muy satisfecha y orgullosa" de la campaña electoral que ha realizado de la mano de todo su equipo.

Pilar Alegría, que ha comparecido en la sede de Conde Aranda tras presidir la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón tras la jornada electoral de este domingo, ha explicado el mal resultado electoral por una "combinación de distintos elementos", que ha evitado concretar, y ha pedido "tiempo y margen para estudiarlo de forma calmada y sosegada".

Marcelino Iglesias, Pilar Alegría y Darío Villagrasa, en la Ejecutiva Regional del PSOE, tras las elecciones autonómicas en Aragón. / Jaime Galindo

"Las elecciones municipales serán dentro de un año. Acabamos de pasar un resultado autonómico que no ha sido bueno, y lo que tenemos que hacer es una lectura y una reflexión de lo sucedido para aprender de lo que tengamos que mejorar", ha confesado. "Días tendremos para analizar el resultado, pero es una combinación de distintos elementos", que no ha concretado.

"En el PSOE, trabajando bien, partimos con las ganas e ilusión de, dentro de un año, ganar las elecciones municipales. No adelantemos escenarios. Los que nos queda es, en este año, trabajar, ejercer la oposición seria y responsable para poder volver a ganar cuando lleguen las elecciones", ha dicho Alegría, tratando ya de pasar la pantalla de estos últimos malos resultados, suavizados en parte por el retroceso del PP de Jorge Azcón y de una estrategia que ha considerado un "fracaso" al hacerle "mucho más rehén de Vox".

"En estos momentos, Aragón no tiene gobierno, ni presupuestos, y se abre un escenario de incertidumbre e inestabilidad", ha lamentado Alegría, que ha asegurado también que el presidente Azcón lo que buscaba era "arrollar al PSOE y con ello ganar enteros en su carrera madrileña". "Aunque hemos retrocedido en escaños, aquí estamos, con la máxima voluntad de liderar la oposición y con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de 2027", ha recalcado Alegría.

Un momento de la Ejecutiva Regional del PSOE, este lunes de análisis postelectoral. / Jaime Galindo

"Desde ya asumimos el papel que nos corresponde: liderar la oposición"

Alegría ha sido clara, eso sí, al analizar que "el resultado del PSOE no ha sido un buen resultado". "Somos un partido de mayorías, de gobierno, nos presentamos a las elecciones con esa voluntad y es evidente que no se ha cumplido ese objetivo", ha explicado desde la sede, en línea con lo expresado en la misma noche electoral.

Así, ha asegurado que "desde ya", los socialistas asumen "el papel que nos corresponde: liderar la oposición aquí en Aragón". Y se ha comprometido a que será una oposición "seria, vigilante, constructiva, como los ciudadanos nos demandan".

También ha confirmado que el PP de Jorge Azcón no podrá contar con su abstención si les necesita para formar Gobierno, ni para evitar que Vox llegue al Pignatelli. Ahora, ha comentado, es "el tiempo del PP y Vox, ellos tendrán que hablar y no sé si llegarán a entenderse". "Mi papel está claro, liderar la oposición, y no me planteo ninguna abstención", ha explicado.

Con este mal resultado, preguntada por si puede reabrir "grietas" en el partido, Alegría ha insistido en que el partido "está unido y con ganas de afrontar el nuevo momento que se abre con la mirada puesta en las municipales". Pero apenas un año después de tomar las riendas del partido y convertir a los lambanistas en alegristas, está por ver si las aguas internas del partido no se vuelven a remover.