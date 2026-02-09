La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no se observa la existencia de nuevos hechos" en relación con el rescate de Air Europa que justifiquen seguir en esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien el magistrado ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

La Audiencia de Madrid ya ha limitado en dos ocasiones los intentos de Peinado de vincular a Begoña Gómez en una supuesta influencia para el rescate y el pasado mes de diciembre pidió este nuevo informe a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.