Vox crece en las localidades con más inmigración de Aragón y se asienta en el medio rural

Vox fue el partido que más creció en Aragón en las elecciones autonómicas de este 8F. La ultraderecha, liderada por Alejandro Nolasco en la comunidad, es el vencedor moral de unos comicios que dejan al PP más debilitado, con dos escaños menos, y hunden al PSOE al peor resultado de su historia en el territorio. Vox se anota casi 40 municipios en las que sacó la medalla de oro, pero también ha extendido los municipios en los que se ha convertido en una fuerza con una gran cuota de voto. Localidades con altos niveles de inmigración y las tres capitales afianzan el proyecto de los de Santiago Abascal, que también son más fuertes que nunca en el medio rural que tanto han explotado durante la campaña electoral.

Hasta los 14 escaños se ha ido Vox en estas elecciones, por los siete diputados con los que entró en la carrera hacia el 8F. El rechazo masivo al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una campaña inédita en Aragón, pero con tintes nacionales, ha impulsado a un partido claramente establecido como tercera fuerza política en casi todo el territorio y que ya mira en muchos rincones cómo puede superar al PSOE en los próximos ciclos políticos. Si nada cambia.

Más de la mitad de esos municipios en los que Vox ha sido primera fuerza están en la provincia de Teruel. Aguilar del Alfambra, Almohaja, Alobras, Alpeñés, Camañas, Corbalán, Foz-Calanda, La Cañada de Verich, Las Parras de Castellote, Los Olmos, Moscardón, Pitarque, Santa Cruz de Nogueras, Terriente, Valdecuenca, Veguillas de la Sierra, Villar del Cobo, Villarluengo, Villastar, Cimballa y Purujosa son las localidades en las que la ultraderecha se ha convertido en el partido político más votado en estas últimas elecciones.

Teruel ha sido uno de los objetivos de Vox. Desde su candidato, Alejandro Nolasco, hasta unos mensajes en los que denunciaban "el abandono histórico" por parte del bipartidismo en Aragón o del Gobierno central. El voto más "barato" de Teruel, gracias al número de escaños que reparte respecto a su votación, ayuda a despegar a las formaciones. Pero también daba más competencia, ya que Teruel Existe y el PAR tienen como bastiones esta provincia. Los de Tomás Guitarte han perdido un asiento, mientras que los de Alberto Izquierdo han desaparecido por primera vez de las Cortes. Nolasco, sin embargo, ha logrado el tercer sillón.

En la provincia de Zaragoza, Vox ha sido el partido más votado en once municipios. Agüero, Bárboles, Grisén, La Joyosa, La Muela, La Puebla de Alfindén, Litago, Nuévalos, Orés, Santa Eulalia de Gállego y Villadoz eligieron en un mayor porcentaje a la ultraderecha. En esta provincia es más que relevante el crecimiento del partido en el anillo metropolitano de Zaragoza, con localidades como Utebo, María de Huerva o Cadrete en la que Vox es cada vez un partido más votado.

Aragüés del Puerto, Argaviesao, Caldearenas, Fanlo, Las Cuerlas, Olvena y Valle de Bardají son los siete municipios oscenses en los que Vox ha ganado. Anecdótico es el caso de Fanlo: con su regidor, del PAR, estuvo de excursión por el Pirineo el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, durante sus días implicado en la campaña electoral de Aragón.