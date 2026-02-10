Feijóo, tras el resultado de Aragón: "El voto del cabreo hay que ponerlo a trabajar"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reflexionó este martes de manera más distendida sobre el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo en Aragón, en las que el popular Jorge Azcón ganó pero perdiendo ligeramente porcentaje de apoyo y representación, mientras que Vox dobló su número de diputados en las Cortes regionales. En un coloquio en la Asamblea de Empresarios de Valencia celebrado en la capital del Turia con el director de esta institución, Diego Lorente, el líder de la oposición aseguró que "la gente ya no vota sobre cuestiones objetivas, hay mucha emoción en el voto, hay mucho cabreo en el voto, hay mucho enfado en el voto", sentenció.

Aunque justo a continuación, tras analizar así unos comicios con un 17% de voto a los de Santiago Abascal y casi un 3% a la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que se quedó al borde de obtener un escaño, Feijóo matizó: "El problema es que el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías; y el voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar, porque si no, va a producir más cabreo". El presidente de los populares pidió, por ello, que ese sentimiento que estaría detrás de muchos sufragios se utilice para "solucionar los problemas de la gente" y "mejorar la convivencia", así como la "decencia" de los representantes públicos.

Noticia en elaboración.