Maíllo pide que Yolanda Díaz dé un paso al lado y "renovar" el liderazgo en la nueva coalición

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, pide una "renovación" de liderazgos para la nueva coalición que lanzarán el 21 de febrero y que estará formada por los partidos de Sumar con presencia en el Gobierno: IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar. El dirigente andaluz ya había reclamado que la vicepresidenta segunda del Gobierno se sometiese a unas primarias en caso de querer revalidar su liderazgo, pero este martes ha ido un paso más allá, mostrándose partidario de que Yolanda Díaz dé un paso a un lado.

Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser por si cree que la nueva coalición para las elecciones generales debe estar encabezada por Díaz, Maíllo ha apostado por una "nueva referencia" para liderar el espacio. "Esta especie de renovación del contrato social con la izquierda española necesita una reactualización programática, una actualización de de los objetivos políticos para el nuevo ciclo electoral y una nueva referencia que reactive", ha considerado. Preguntado por si se refería a una "actualización del liderazgo", Maíllo ha respondido tajante: "Sin lugar a dudas".

En este punto, el candidato andaluz ha pedido que "todos tengamos la humildad de decir: 'Yo estoy al servicio de un proyecto común y será el proyecto común el que determine si soy útil útil o no para para el próximo ciclo electoral'". Un mensaje velado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y quien liderase la candidatura de Sumar en las últimas generales de 2023. Así, ha considerado que "lo que viene exige amplias dosis de generosidad", para encontrar "cuál es el pegamento mejor para reactivar e ilusionar".

Maíllo ha considerado también que debe ser "el pulso social" el que "determine quién debe ser la nueva referencia". "Yo no descarto a nadie, como tampoco digo que que que tengan que ser los mismos que hemos sido siempre", ha añadido. Hasta ahora Yolanda Díaz no se ha pronunciado sobre su voluntad de continuar liderando el espacio a la izquierda del PSOE, abriendo una carrera en el liderazgo de Sumar, pero este mismo lunes la vicepresidenta se reivindicaba como artífice de estos espacios de entendimiento. Preguntada en Mataró este lunes por la iniciativa de Gabriel Rufián para reunificar a la izquierda, Yolanda Díaz aseguró que llevaba más de una década apostando por una "alianza democrática": "Llevo diciendo esto desde el año 2012, desde Alternativa Galega de Esquerda, y lo he hecho en julio de 2023, que permitió que reeditáramos el Gobierno de coalición", defendió.

El líder de IU ha insistido en la idea de que el lanzamiento de la nueva coalición es "un proyecto que tiene una voluntad por parte de las cuatro organizaciones de ser confiable y permanente y que además da la bienvenida a todos aquellos que se quieran incorporar a él", apuntando de nuevo al carácter estable de la coalición, al estilo de Compromís o EH Bildu, tal como ha venido informando EL PERIÓDICO.

Preguntado sobre la posibilidad de que Podemos pueda incluirse en la coalición, Maíllo ha defendido que "todo aquel que quiera incorporarse a esta a esta a este análisis será bienvenido". "Nosotros no vetamos a nadie", ha defendido, en un mensaje que bien podría ir encaminado a los morados, que sí han exigido el veto a Sumar como condición para sellar cualquier alianza.