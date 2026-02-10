El PP impulsa la creación en el Senado de una comisión de Investigación por la "negligente gestión" del Gobierno de la red ferroviaria

A partir de la próxima semana, el Senado tendrá una nueva comisión de investigación. Como anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unos días, los conservadores impulsarán la próxima semana una iniciativa en la Cámara Alta para crear una comisión que indague sobre el estado del sistema ferroviario en España. En concreto, los conservadores consideran que "el Gobierno está ocultando y engañando a los españoles sobre el estado de la situación ferroviaria en nuestro país".

"Por mucho que diga el ministro que el tren en España vive el mejor momento de su historia, los españoles saben que no es verdad. Saben que se trata de una mentira más del Gobierno de Sánchez", defienden fuentes del PP ante los "retrasos y cancelaciones" que, dicen, sufren los españoles en sus viajes. Así, el texto que han registrado los populares plantea que se investigue "la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de RENFE y de ADIF en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español", dejando al margen la gestión que hizo anteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy.

A las cuatro comisiones de investigación que ya han activado -caso Koldo; la dana; el apagón de 2025; y la gestión del CIS- se sumará así este nuevo órgano en el que los populares podrán imponer su listado de comparecientes para poner el foco en las cuestiones que deseen. Las fuentes populares ya apuntan a que la situación del sistema ferroviaria es responsabilidad del Gobierno: "Y todo ello por la negligente gestión del Gobierno de Sánchez y Puente, que han abandonado las infraestructuras ferroviarias y que han priorizado las redes sociales, las mordidas y los enchufes de sobrinas en el Ministerio, en vez de las redes ferroviarias".