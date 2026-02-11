Feijóo acusa a Sánchez de haber “jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad” ante un “accidente evitable”

Alberto Núñez Feijóo comenzó sin contemplaciones su discurso en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Tras una referencia inicial a las 47 víctimas el líder de la oposición culpó a Pedro Sánchez de "negligencia", y vaticinó que "su Gobierno se sentará, también por esto, en los tribunales". En sus cinco primeros minutos de discurso, el presidente del Partido Popular (PP) acusó al jefe del Ejecutivo de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un accidente que, según dijo, era "evitable" y no "una catásatrofe imprevisible".

Alberto Núñez Feijóo. / José Luis Roca

Noticia en elaboración.