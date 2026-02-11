El PP deja claro que la abstención del PSOE es "imposible" y eso "posibilita" explorar acuerdos con los de Abascal

El escenario abierto en Extremadura y en Aragón tras las elecciones autonómicas celebradas en esas dos comunidades autónomas, donde los populares María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente, exploran un nuevo acuerdo con Vox como los que ya alcanzaron en el pasado para revalidar sus mandatos, sigue provocando revuelo. Tanto, que el Partido Popular (PP) se vio obligado a aclarar este lunes que “con carácter absolutamente general”, la formación prefiere “gobiernos en solitario antes que entregar el poder a otros partidos”.

A lo que Génova añadió que eso no es posible porque pasaría por “abstenciones imposibles”, en referencia tanto a la del PSOE como a la de Vox. Por ello, el primer partido de la oposición concluyó que la única opción a explorar, en territorios como Extremadura y Aragón u otros, es “analizar el contexto político con Vox”, con el que no en vano ya se han iniciado negociaciones en Extremadura.

Todo ello después de unas declaraciones de la propia Guardiola, este martes, en las que afirmó que había hablado de esa posibilidad, después de los comicios regionales celebrados el pasado 21 de diciembre, con el que fue su rival, el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien poco después renunciaría a la secretaría general del PSOE extremeño e incluso a su escaño en la asamblea autonómica.

“Nadie ha llamado al PSOE”

Por su parte, desde el PSOE recuerdan que tanto en Extremadura, como en Aragón y en la Comunitat Valenciana, se ofrecieron los votos del PSOE para negociar los presupuestos y evitar la convocatoria anticipada de elecciones, pero que “el PP lo rechazó”.

Y que apuntan que, en 2023, cuando ganó el PSOE en Extremadura fue primera fuerza política en las urnas porque logró unos 6.000 votos más que el PP con la candidatura de Guillermo Fernández Vara “nadie habló de abstención” y Guardiola pactó su investidura con otros partidos.

Desde Extremadura apuntan que en la negociación vigente “nadie ha llamado al PSOE” pese a que es la segunda fuerza política en la región tras las elecciones del 20-D de manera que María Guardiola “ha decidido apostarlo todo a un acuerdo con la ultra derecha de Vox, la tercera fuerza”. “Ella ha elegido y debe ser consecuente”, señalan fuentes socialistas extremeñas.

No obstante, desde el PSOE avanzan que “es imposible” una reunión PP-PSOE después de que ayer la propia Guardiola dijese, según los socialistas, que "no negocia con este PSOE". “Nuestra postura no ha cambiado: El PSOE es la alternativa al PP, no la muleta de la derecha", concluyen.

Desde Extremadura, el PSOE ve “a Guardiola muy nerviosa, cada vez más” porque sigue sin acuerdo y tras Aragón, “Feijóo ha dejado muy claro que su socio es Vox”. “Que tenga cuidado Guardiola, si la negociación se encalla en Extremadura, a lo mejor la que le sobre a Feijóo es ella”, apuntan fuentes del partido socialista extremeño.