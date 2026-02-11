Feijóo avisa de que frenará al regularización de migrantes y Sánchez le exige la dimisión de Ayuso por el caso de acoso en Móstoles

Las más de seis horas de comparecencia en las que el presidente del Gobierno ha dado explicaciones sobre la situación del sistema ferroviario y ha recibido los ataques de la oposición y los avisos de sus propios socios no han sido suficientes para Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Durante el cara a cara de la sesión de control, el líder del PP ha avisado de que, si llega a la Moncloa, frenará la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno y el jefe del Ejecutivo le ha replicado echándole en cara el presunto caso de acoso en el PP de Móstoles, por lo que ha exigido la dimisión de la cúpula popular madrileña, entre la que está Isabel Díaz Ayuso.