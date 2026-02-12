Felipe VI aplica a la familia real la subida salarial del 1,5% de los funcionarios

Felipe VI ha aplicado a su sueldo y a los de su esposa y su madre la subida salarial del 1,5% aprobada para los funcionarios del Estado. Según ha informado la Zarzuela este jueves, el Rey cobrará este año 290.000 euros (4.311 más que en 2025); Letizia, 160.000 euros (2.881 más) y la reina Sofía, 131.000 (2.438 más). Juan Carlos I no recibe ni un solo euro público desde abril de 2020, cuando su hijo decidió retirarle la asignación que le había puesto tras su abdicación debido a las informaciones periodísticas que salieron en aquellas fechas sobre su fortuna oculta.

La cantidad global que ha recibido la jefatura del Estado para el ejercicio 2026 es de 8.431.150,00 euros, la misma desde el año 2023, puesto que los Presupuestos Generales de aquel año siguen en vigor. El Gobierno los ha ido prorrogando desde entonces por la incapacidad de aprobar unos nuevos por falta de apoyos.

Los 8,4 millones de euros se distribuyen en seis capítulos. El primero, el que afecta a los gastos de personal, asciende a 3,8 millones de euros, de donde salen los 581.000 euros de los suelos de los Reyes y Sofía. El personal de alta dirección de la cúpula de Zarzuela recibe retribuciones por valor de 901.000 euros. Destaca la cantidad de "incentivos al rendimiento" por "servicios extraordinarios, dedicación o iniciativa con que desempeñen sus funciones", que asciende a 1,8 millones de euros, una cifra que distribuye Felipe VI a su criterio, como ocurre con esa partida en otros departamentos de la Administación pública como los ministerios. El resto, hasta los 3,8 millones, va a parar a pagar trienios, retribuciones del personal laboral, cuotas, prestaciones y gastos sociales.