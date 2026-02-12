El PSOE de Castilla y León se aleja de Ferraz para evitar el desgaste del Gobierno y esquivar el descalabro de Aragón y Extremadura

El PSOE va a hacer todo lo posible para no repetir batacazo en la tercera cita electoral del ciclo político que comenzó en diciembre en Extremadura y ha seguido en Aragón. Los socialistas de Castilla y León llevan un año preparando los comicios que se celebrarán el 15 de marzo y aseguran que "el escenario es muy diferente al de Aragón y más aún al de Extremadura". Aun así, la dirección regional lo tiene claro: quiere hacer su propia campaña, tener "perfil propio" alejado de debates nacionales, "centrarse mucho en Castilla y León" y en su candidato, Carlos Martínez, alcalde de Soria, y aprovechar el desgaste de un Partido Popular que lleva 39 años presidiendo la comunidad autónoma, los últimos siete bajo el mandato del salmantino Alfonso Fernández Mañueco.

En los comicios regionales de 2022, el PSOE -liderado entonces por Luis Tudanca- se quedó solo a 1,4 puntos del PP y a tres procuradores (el PP obtuvo el 31,4% de los votos y 31 diputados frente al 30% de los socialistas, con 28 escaños). Y en 2019, las anteriores, el PSOE ganó las elecciones con un 34,8% de los votos frente al 31,4% de los populares. Finalmente, gobernó Mañueco tras pactar con Ciudadanos.

El tercero en discordia, Vox, ya obtuvo hace cuatro años el 17,6% de los votos y 13 diputados. Esta vez, los socialistas aprecian "un importante desgaste del Gobierno de Mañueco", que en 2025 tuvo que hacer frente a los peores incendios de las últimas décadas e hizo frente a duras críticas y movilizaciones contra su gestión. Los trackings internos de los socialistas, además, apuntan a una importante subida de Vox, que podría acercarse al 20%. Ante esa combinación de factores, el PSOE-CyL asegura que puede volver a ganar al PP en votos, aunque sea por la mínima.

El PSOE regional es consciente del daño que le puede hacer el desgaste del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, así como los pactos con los independentistas. Además, PP y Vox volverán a hacer una campaña nacional, hablando del presidente del Gobierno o de España, no de Castilla y León y obviando las competencias de la Junta. Los socialistas, para esquivar ese desgaste, están ya haciendo "una campaña muy local, como si fueran unas municipales, pueblo a pueblo y municipio a municipio, hablando del estancamiento de la comunidad, de la "nefasta gestión" de Mañueco o del "desgaste del PP tras casi cuatro décadas de Gobierno".

Daniel de la Rosa, exalcalde de Burgos y secretario de Organización regional, defiende en conversación con El Periódico que el partido tiene, como ya pasó en 2019, "opciones reales de ganar las elecciones". Por eso, Carlos Martínez ha ofrecido reiteradamente y desde hace meses a Mañueco un pacto preelectoral para que gobierne la lista más votada y "para mantener fuera del Gobierno a la ultraderecha". El presidente de Castilla y León le ha respondido que se lo diga a Pedro Sánchez, desviando el debate a la política nacional.

Aunque los socialistas cayeran algún diputado, opción que contemplan, calculan que la bajada del PP puede ser mayor y solo tiene tres escaños más que el PSOE.

Este es otro elemento diferencial de los socialistas castellanoleoneses con respecto a Ferraz: el PSOE-CyL apuesta porque gobierne la lista más votada, al contrario de lo que defiende Madrid o la mayoría de los territorios. "En Ferraz nos hemos encontrado respeto absoluto ante esta decisión", aseguran. Y la dirección del PSOE o en el Gobierno no han hecho la menor crítica a esta estrategia en conversación con este: "Cada federación tiene autonomía de decisión".

Los socialistas castellanoleoneses están cerrando con el Gobierno y con Ferraz la participación en la campaña de Pedro Sánchez y de sus ministros. Pero no quieren un desembarco de miembros del Ejecutivo de España sus actos, como tampoco ocurrió en Aragón: "Los protagonistas serán Carlos Martínez y los cabezas de lista en cada provincia", enfatizan.

Nuevo líder, nuevo candidato

Martínez (52 años) es alcalde de Soria desde 2007, las dos últimas legislaturas con mayoría absoluta. Y es un candidato "100% castellanoleonés, ha desarrollado toda su carrera en la comunidad", como destacan desde Valladolid. Mantiene una excelente relación con Sánchez -el año pasado fue el candidato de Ferraz en las primarias impulsadas para renovar la federación-, pero desde hace meses está intentando hacer "una precampaña de proximidad" alejada de Ferraz y las derivadas nacionales, centrada en señalar "los agujeros" de la gestión de Mañueco y en denunciar "el régimen" que ha instaurado el PP por no haber salido de la Junta en casi 40 años. "Castilla y León, Castilla y León y Castilla y León", resumen fuentes próximas a él.

"Los ministros vendrán a explicar la excelente gestión del Gobierno en muchos ámbitos", asegura De la Rosa, "pero los protagonistas serán Carlos Martínez y nuestros candidatos en cada provincia". El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, absorbido en las últimas semanas por el accidente de Adamuz, estará disponible para hacer campaña en la ciudad donde ganó las elecciones en 2023 y en toda la comunidad. Irá a la región "tantas veces como se lo pidan", aseguran desde el Ejecutivo.

Hasta cuatro ministros del Gobierno aseguraron ayer a este diario que sí existen esas opciones reales de ganar las elecciones en Castilla y León. El PSOE-CyL tiene los números hechos -otra cosa es que le salgan-. Prevé además un descenso de las candidaturas provincialistas (Soria Ya, que puede perder escaños por el tirón del todavía alcalde socialista, Por Ávila o Unión del Pueblo Leonés) y un doble trasvase de voto desde el PP a Vox, sobre todo, y también hacia el PSOE por el cansancio de tantos años de gobierno.

Los críticos del PSOE regional - el partido sigue con cierta división tras las últimas primarias- no son tan optimistas.Ven casi imposible que se repita lo que consiguió el anterior líder regional, Luis Tudanca, en 2019. Y dan por "completamente imposible" un Ejecutivo socialista en la comunidad porque la suma de PP y Vox siempre les permitirá formar Gobierno, como también reconocen la mayoría de las fuentes consultadas.