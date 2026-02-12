El Supremo, con un cambio de última hora en el tribunal del caso Mascarillas, sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama

El 21 de febrero de 2024 el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la detención de varias personas, entre ellas la de un desconocido para la mayoría de ciudadanos Koldo García, quien fuera el asesor del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. De hecho Koldo, sin su apellido, dio desde entonces nombre al principal caso de corrupción que, tras un tiempo récord de dos años, tendrá este jueves su vista preliminar en el Tribunal Supremo. La causa, tras la imputación de Ábalos, se ha denominado en la prensa como caso Ábalos hasta la implicación del que también fuera número tres de los socialistas Santos Cerdán.

El tribunal que juzgará a Ábalos y a Koldo García, pero también al comisionista Víctor de Aldama, solo por el pelotazo de las mascarillas en la pandemia, estará compuesto, tras la salida de la magistrada Ana Ferrer por "necesidades del servicio", por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo García los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos por los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, que obtuvo contratos de mascarillas de administraciones gobernadas por el PSOE por un valor de 53 millones de euros. Al empresario le achaca solo los tres primeros delitos.

Atenuante para Aldama

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros. Sin embargo, al tercer integrante del grupo criminal, Víctor de Aldama, se le aplica la atenuante de confesión para reducir su petición de cárcel hasta los siete años y unos 3,7 millones de multa. Mientras Ábalos y el exasesor acudirán al Tribunal Supremo desde la madrileña cárcel de Soto del Real, pues permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, Aldama lo hará en libertad.

Y este jueves el tribunal comenzará a analizar las denominadas cuestiones previas, audiencia preliminar o turno de intervenciones que antes se regulaban en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahora, después de la reforma de 2025, se establecen en el artículo 785. En este precepto se especifica que "el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal y a las partes a una audiencia preliminar en la que podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".

También podrán proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos, así como la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa.

Varios ministros

La sesión también permitirá percibir si el nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, puede renunciar a testigos propuestos o cambiar la estrategia defensiva del exministro, por lo que su intervención centrará el interés de la sesión. En el escrito presentado por el anterior letrado se pide la comparecencia en el juicio como testigos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska.

El exasesor de Ábalos no reclama la comparecencia del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, pero sí quiere que comparezca el exministro de Sanidad y hoy president catalán Salvador Illa. Fuentes de la defensa consultadas por EL PERIÓDICO inciden en que Koldo siempre ha señalado que Torres no tuvo que ver con esta compra de material sanitario y que el intento de implicarle en este sumario una mera invención del comisionista. Las citadas fuentes apuntan que presentarán una decena de pruebas de nulidad.

"Cambio de postura"

Koldo García también pide que se aporte el acuerdo que Aldama realizó con Fiscalía Anticorrupción. Su defensa, que ejerce la letrada Leticia de la Hoz, argumenta que el "cambio de postura procesal" de Aldama sugiere un acuerdo que afecta directamente a la situación de su cliente. Esta defensa quiere conocer "qué beneficios ha obtenido el señor Aldama a cambio de su declaración para poder proponer contraprueba dirigida a desvirtuar tales afirmaciones interesadas".

La dimisión de Ábalos, que se produjo después de que se dictara el auto de apertura del juicio oral, no ha evitado que se fijara esta vista en el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya ha recibido la parte de la causa por la que ingresó en prisión el que fuera número tres del PSOE Santos Cerdán quien renunció a su escaño tras conocerse el informe de 5 de junio de 2025 en el que se le atribuían presuntas mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. El magistrado Ismael Moreno también investiga una pieza separada sobre los pagos en metálico a Ábalos, Koldo García y Cerdán.