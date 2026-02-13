Feijóo arranca la precampaña con Mañueco advirtiendo a Vox: "Sumar no significa perder el respeto a nuestros votantes"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, inició este viernes en Salamanca, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la precampaña para las elecciones en esa comunidad autónoma, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. Y lo hizo, en un mitin en el que el PP llenó el Teatro Liceo de la ciudad, lanzando varias advertencias más o menos veladas a Vox, que como en Extremadura y Aragón se perfila como el socio imprescindible para que los populares mantengan el poder.

La primera de ellas y más taxativa, que "sumar no significa perder el respeto a nuestros votantes". Unas palabras que adquieren mayor relevancia la semana posterior a las elecciones en Aragón, y tras el revuelo provocado por unas declaraciones de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde afirmó que había sondeado al PSOE para una posible abstención. Aunque luego tanto ella misma como Génova han dado esa vía por imposible, ya que consideran que la única actitud "posibilista" es volver a explorar un acuerdo con los de Santiago Abascal.

Pero además de eso, Feijóo volvió a quejarse de que no se reconozca como a su juicio debería las dos victorias electorales de su partido en esas dos comunidades autónomas. "¿Sacar un 40% de los votos y pedir perdón? ¿O el 34% en unas elecciones con ocho partidos? Esto solo pasa en la España sanchista", proclamó con sarcasmo y en forma de interrogación retórica.

El líder de la oposición puso en valor a su formación como una que "no es infalible", dijo, "pero somos creíbles", sentenció. Y diseminó varios dardos en lenguaje críptico hacia la extrema derecha. "Nosotros hablamos del sector primario porque defendemos al campo de verdad. ¿O es que el campo solo existe desde hace algunos años?", volvió a preguntarse en voz alta. Igualmente, reclamó "humildad", y trazó una analogía que parecía tener un claro destinatario. La de quien dentro de una pandilla de amigos es, relató con sorna, aquel que de todo habla y de todo sabe. "El tío se lo sabe todo y tú preguntas: ¿pero este quién es? ¿qué ha hecho? Y te contestan que no, que es un telepredicador. Y tú contestas: bueno, pues a la próxima comida o le llamas a él o me llamas a mí", sentenció en clave casi costumbrista.

Feijóo reivindicó al PP como un partido que "sirve" a los ciudadanos y que ha superado "las peores crisis en España". Sin abandonar el tono sarcástico, se refirió en tono muy crítico al ministro de Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, recordando precisamente su pasado como secretario general de los socialistas de Castilla y León, antes de la llegada de Pedro Sánchez a Ferraz. "No voy a descubrir quién es Óscar López, porque aquí lo conocéis tan bien que no le votáis", afirmó.

Además, lamentó las críticas del ministro al expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, fallecido el año pasado, cuya figura elogió tras recordar que ambos habían coincidido durante varios años como presidentes autonómicos. "López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Lambán, y Sánchez tampoco", exclamó. En la misma línea, Feijóo concluyó: "El drama del PSOE actual es que cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Lambán".