Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo vientoSuspenden partidosTiempo ValènciaColegio TavernesProstitución ValènciaTúnel MelianaNuevo barrio XirivellaViviendas AlziraRenfe despidoCines Yelmo
instagramlinkedin

CORRUPCIÓN

Pedraz traslada al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE las declaraciones contradictorias de Aldama y Pano sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz

El magistrado también envía a Isma Moreno una grabación del testimonio de la persona que supuestamente hizo de chófer de la empresaria hasta la sede de los socialistas

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España).

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso hidrocarburos’, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

MADRID

El juez Santiago Pedraz, que investiga en la Audiencia Nacional un presunto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos, ha acordado entregar al juez que investiga los pagos en metálico del PSOE, Ismael Moreno, la grabación de las declaraciones contradictorias del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama y de la empresaria Carmen Pano sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

También traslada a su compañero en la Audiencia Nacional el audio de la comparecencia de Álvaro Gallego, que fue administrador y socio único de Petrolara 2016 S.L. --una de las firmas implicadas en el caso hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional-- quien aseguró que en una ocasión hizo de chófer a Pano para hacer entrega de dinero en efectivo.

Pedraz toma esta decisión tras recibir un escrito del fiscal Luis Pastor Motta en el que solicitaba el traslado de estas pruebas "que también guardan relación con los hechos investigados en dicho procedimiento".

Una versión "ridícula"

La semana pasada, mientras Aldama aseguraba que Pano se había inventado estos pagos en metálico, y calificó como "ridícula" la versión de la empresaria, que insistió en que acudió en dos ocasiones por orden de Aldama a la sede del PSOE, ambas en el mes de octubre de 2020, y allí, en la segunda planta les hizo entrega de cuarenta y cinco mil euros en metálico en cada una de las oportunidades.

Noticias relacionadas y más

La declaración de Aldama desmontaba una de las cinco 'pruebas' que apuntó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en un auto en el que reclamaba a la Audiencia Nacional una investigación de las cuentas de los socialistas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
  2. Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
  3. Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
  4. Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
  5. Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
  6. El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
  7. Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
  8. La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías

Tavernes pedirá al MITECO detalles sobre la licitación de la regeneración de playas

Tavernes pedirá al MITECO detalles sobre la licitación de la regeneración de playas

Los cines Yelmo lamentan "el malentendido operativo" y se ofrecen a atender al alumnado el IES Benicalap

Los cines Yelmo lamentan "el malentendido operativo" y se ofrecen a atender al alumnado el IES Benicalap

La col·lecció del Belles Arts millora el contingut i el continent: obres d’adequació i noves peces de Pere Cabanes

La col·lecció del Belles Arts millora el contingut i el continent: obres d’adequació i noves peces de Pere Cabanes

Lluís Vila y Marta Carbó se proclaman ganadores del Trail Benissoda 2026

Lluís Vila y Marta Carbó se proclaman ganadores del Trail Benissoda 2026

Tavernes aplaza la Cavalcada del Ninot por el temporal de viento

Tavernes aplaza la Cavalcada del Ninot por el temporal de viento

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta
Tracking Pixel Contents