Familia Real
Juan Carlos I asegura que se encuentra "excelentemente bien" y anuncia su intención de regresar a España "pronto"
El exmonarca ha afirmado que se siente "feliz" y ha comunicado su intención de regresar a España en un futuro cercano
EP
El rey emérito, Juan Carlos I, ha asegurado que se encuentra "excelentemente bien" de salud y que su intención es regresar a España en un futuro cercano.
"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha trasladado Juan Carlos I al periodista Carlos Herrera en Abu Dabi, que este sábado ha compartido el mensaje que le hizo llegar el rey emérito.
La COPE ha publicado esta información en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.
Tras ello, el monarca ha pedido al comunicador agradecer en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud, al tiempo que ha asegurado encontrarse en buena forma.
Si bien, ha añadido que solo sufre los "problemas de achaques normales" de su edad y ha bromeado al respecto: "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo".
Además de su estado físico, Juan Carlos I ha afirmado que se siente "feliz" y ha comunicado su intención de regresar a España en un futuro cercano. "Pronto volveré a visitar España", ha declarado, para después despedirse con "un abrazo para todos".
Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar también ha publicado en la red social Instagram una foto junto al rey emérito con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".
