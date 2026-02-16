Poder Judicial
La asociación mayoritaria de jueces advierte al Parlamento Europeo del "deterioro de la percepción" sobre la independencia judicial
Trasladan las "serias disfunciones" que está generando la implantación de los tribunales de instancia en el marco de una visita de eurodiputados que evaluan el Estado de derecho en España
La asociación mayoritaria de jueces en España, La Asociación Profesional de la Magistratura, ha traslado este lunes a una delegación de eurodiputados que visita nuestro país su "preocupación" por "el clima institucional y la percepción pública" que apunta a que la independencia judicial en nuestro país tiende "a deteriorarse". Así lo han comunicado al término del encuentro con los miembros del Parlamento Europeo que entre este lunes y martes mantendrán diversos encuentros enmarcados en la elaboración de un informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país.
La delegación está integrado por cinco diputados de diferentes partidos políticos que integran la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y que son su presiente Javier Zarzalejos (del PP europeo), Raquel García Hermida-van der Walle (de Países Bajos), Alessandro Zan (Italia), Assita Kanko (Bélgica) y el dirigente de Vox Jorge Buxadé.
La delegación tiene previstas reuniones con representantes del Ministerio de Justicia, la presidenta y miembros del Tribunal Supremo ( en un encuentro que tendrá lugar el martes) miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como con el presidente del Tribunal Constitucional, y la fiscal general del Estado. Igualmente, tiene en su agenda conocer la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante y mantener encuentros con la guardia civil.
Este lunes han comenzado sus contactos con asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos del Estado de Derecho, transparencia, anticorrupción, igualdad y no discriminación, así como con representantes de medios de comunicación y expertos académicos.
Reforma en el CGPJ
Los representantes de la Asociación de la Magistratura han comunicado al término del encuentro que, pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años, las mejoras estructurales no se han consolidado y tampoco ha tenido lugar una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tal y como era reclamada por los propios órganos europeos.
También han trasladado las "serias disfunciones" que a juicio de esta asociación está generando la implantación de los tribunales de instancia "que, sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano".
