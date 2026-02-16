Baldoví, sobre la encuesta que pregunta por una candidatura de Oltra para la Alcaldía: "Es un valor dentro de esta organización"
El síndic de Compromís en Les Corts ha explicado que, "respetando la decisión personal de Mónica Oltra", desde la coalición quieren saber "cuál es el peso" de la exvicepresidenta, "que en las dos encuestas se ve que es absolutamente importante y que puede aportar muchísimo"
EP
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha justificado que la coalición valencianista pregunte por la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra en una encuesta y ha argumentado que la exdirigente "siempre es un valor dentro de esta organización".
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por el hecho de que el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València preguntara en una encuesta electoral sobre una posible candidatura de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera a la Alcaldía de la capital valenciana por la coalición.
Baldoví ha asegurado que Compromís pregunta por Oltra "porque, evidentemente, en el caso de que finalmente acabe el calvario que ha tenido que sufrir, y que aún lo estamos viendo a esta hora, que no se resuelve porque algunos no quieren que se resuelva, Mónica Oltra siempre es un valor dentro de esta organización".
En este sentido, ha explicado que, "respetando la decisión personal de Mónica Oltra", desde Compromís quieren saber "cuál es el peso" de la exvicepresidenta, "que en las dos encuestas se ve que es absolutamente importante y que puede aportar muchísimo". Pero ha insistido en que siempre "respetando su decisión personal" y después "la decisión colectiva que tomemos los órganos de Compromís".
Preguntado por el hecho de que esta misma encuesta no pregunte entre él y Oltra y sí entre Oltra y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, Joan Baldoví ha indicado que el sondeo cuestiona "por conocimiento y por valoración, exclusivamente", y ha considerado que este hecho no tiene otras derivadas, sino "al contrario". "Lo que estamos preguntando es qué es lo que será mejor para Compromís", ha subrayado.
Y ha insistido en que Mónica Oltra "es un valor que siempre hemos reconocido", por lo que ha asegurado que el hecho de "preguntar por las personas que pueden aportar a Compromís" es "lo normal".
