PSOE
Ferraz respalda a Borja Cabezón: "No tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera"
El PP pide a Sánchez que actúe contra Cabezón apartándole de la Ejecutiva del PSOE por la presunta "ingeniería fiscal" para evadir impuestos
La dirección del PSOE ha respaldado esta mañana al secretario adjunto de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática del partido, Borja Cabezón, después de que algunas informaciones le relacionaran con un entramado societario en el extranjero urdido presuntamente para eludir impuestos.
Ferraz ha asegurado que Cabezón "no tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera". Según estas fuentes, "su ámbito siempre ha sido España".
El diario El Confidencial ha publicado este lunes que el dirigente "usó empresas falsas y testaferros de Costa Rica para eludir impuestos". Según el diario digital, Cabezón "controló durante años una estructura diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria". La trama habría contado, según la información, con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica y fue concebida para ocultar por completo la identidad del dirigente socialista.
Quien ha reaccionado inmediatamente ha sido el Partido Popular. En una nota, los populares han cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta "ingeniería fiscal" de Borja Cabezón para evadir impuestos, y han pedido al presidente del Gobierno que lo eche de la Ejecutiva del PSOE.
Tras la publicación, fuentes populares han recordado que Sánchez, cuando estaba en la oposición, aseguró que en el PSOE no cabían personas que utilizaran "ingeniería fiscal para no pagar impuestos". Por ello, han enfatizado que el líder socialista "ya está tardando en echar de su Ejecutiva a Borja Cabezón" y han recordado que hace unos meses hubo registros de la Guardia Civil en la sede del partido, donde, "al parecer han entrado bolsas de dinero para comisiones ilegales", en referencia a las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado que las llevó a la sede socialista de la calle Ferraz.
