Sara Fernández

El fondo España Crece llega con la meta de construir 15.000 viviendas públicas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo “España Crece” movilizará hasta 23.000 millones de euros, entre recursos públicos y privados, para “cerrar el déficit habitacional”, con la meta de levantar 15.000 viviendas al año. Durante la presentación del nuevo vehículo público de inversión en Madrid, ha asegurado que se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas destinado hasta ahora a hacer frente a la actual crisis de vivienda. Más información