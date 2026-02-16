IU descarta ir al acto de Rufián al no ser invitado y defiende relanzar la izquierda "sin fuegos artificiales"

Izquierda Unida no prevé estar en el acto de Gabriel Rufián para debatir sobre la unidad de la izquierda, al no haber recibido invitación. El partido de Antonio Maíllo aboga por la refundación de la coalición de los partidos de Sumar, sin "fuegos artificiales" ni "grandes alharacas", cuya puesta de largo será el 21 de febrero en Madrid.

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, se ha pronunciado sobre la charla del diputado de ERC este miércoles con el diputado madrileño Emilio Delgado. "IU no ha rehuido nunca un espacio de reflexión compartida al que se nos invite, pero no ha sido el caso", defendió en rueda de prensa telemática este lunes. "No nos consta que haya llegado invitación a IU y acaba pronto este debate", zanjó la dirigente.

Unas declaraciones que llegan una semana después de que el propio coordinador federal de IU, criticara los debates centrados en personalismos -"fulanismos"- y criticase el "protagonismo personal" de los dirigentes políticos. "La gente está harta que hablemos los mismos de arriba y de las telenovelas de la izquierda", consideró Maíllo el pasado lunes, desdeñando la iniciativa lanzada por Rufián. "Tenemos que hablar es desde abajo y desde menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo. Eso es lo que nosotros nos queremos empeñar". Después de aquel portazo inicial, llega ahora la confirmación de que no estarán el miércoles en el acto de Madrid, pese a que el resto de fuerzas -Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar- sí tendrán representantes.

En rueda de prensa, la portavoz de IU ha sacado pecho del acto del sábado 21 de febrero, donde los partidos del ala minoritaria del Gobierno relanzarán su coalición de izquierdas sin "fuegos artificiales", en una referencia que bien podría ser un dardo a la iniciativa de Rufián. "Cuatro fuerzas políticas que estamos trabajando sin fuegos artificiales, sin grandes alharacas, con perseverancia y con solvencia para reactualizarlo. Desde luego, para poner al día nuestro proyecto, nuestro programa y presentarlo este 21 de febrero".

Los Comuns invitan a Rufián a su acto

Desde la nueva alianza de izquierda, los Comuns han invitado a participar en el acto del sábado a Rufián, asegurando que está "invitadísimo" y avanzando que su partido estará el miércoles. "Si se quiere venir a casa, que se venga", defendió la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, a en una entrevista en 'La hora de La 1', donde defendió que ambos actos de la izquierda están unidos por un "análisis muy parecido, o idéntico", que indica que este espacio político debe "aunar fuerzas y dar una imagen de solidez".

Además, la diputada de Sumar defendió que su partido estará en la presentación Rufián para "escuchar en que términos" ejecutan su idea y ha reivindicado una mayor cooperación entre las listas progresistas: "Hay que entenderse de una forma normal, o un poquito más al menos, de cómo lo hemos hecho hasta ahora".