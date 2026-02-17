El Gobierno aprueba la Agencia Independiente de Integridad Pública anunciada en julio en el plan anticorrupción

Más de medio año después de su anuncio, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de integridad pública para crear una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción. Se trata de una de las medidas estrella del plan anticorrupción que Pedro Sánchez puso sobre la mesa tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por las que empujó Sumar. Este martes se aprobará en primera vuelta, según ha adelantado la 'Cadena Ser' y confirmado fuentes de Hacienda, el ministerio proponente, a este diario.

La Agencia Independiente de Integridad Pública se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". Dentro de este eje del plan anticorrupción, se incluyó el impulso de la Ley de Administración Abierta "para fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción". Además, se prevén exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos, transformar el portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas y aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos.

Esta entidad asumiría las competencias clave en materia de prevención, supervisión y planificación en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la integridad pública aunando las competencias de varios organismos estatales. Su creación supondría, en primer lugar, "la realización de un mapeo de organismos y funciones, con el objetivo de desarrollar un proceso de racionalización del ecosistema público de lucha contra la corrupción".

En una segunda fase, según recoge el plan, "se determinarán las necesidades de coordinación, tanto entre las agencias existentes a nivel nacional como las posibilidades de coordinación a nivel autonómico con los organismos descentralizados".

La nueva agencia contaría con facultades "para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave (contratación pública, lobbies, conflictos de interés, rendición de cuentas) y articular mecanismos de protección para informantes de corrupción". Su puesta en marcha requeriría una reforma legislativa que incluye la modificación de la ley sobre Altos Cargos, la de Transparencia, la de Contratos del Sector Público, la norma sobre protección de informantes, y el proyecto de ley sobre integridad en la actividad de lobby.

El Gobierno presentó las medidas para intensificar los controles dentro de la administración, los partidos políticos y las empresas, como el "mayor impulso en la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas" y para situar a España "a la vanguardia" de la UE. Lo hizo en un contexto de crisis de confianza de sus socios y un contexto acorralado por la corrupción en el PSOE. Sin embargo, no ha habido urgencia hasta ahora y la tramitación parlamentaria de esta norma es incierto, ante la ajustada aritmética del Gobierno en minoría.