Las izquierdas se dividen en los actos por la unidad: ¿Quién irá y quién no a la charla de Rufián y al acto de refundación de Sumar?

Semana convulsa a la izquierda del PSOE. El debate para reconfigurar el espacio político ha desembocado en dos citas agolpadas en apenas 72 horas para debatir sobre futuras alianzas entre fuerzas progresistas. Unas citas que cuentan con un apoyo desigual entre distintos actores.

Este miércoles Gabriel Rufián iniciará un ciclo para debatir sobre la necesidad de plantear una entente de partidos republicanos y nacionalistas. El acto será a las 18.30 horas en la Sala Galileo Galilei (Madrid) junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado. El acto, impulsado por el dirigente madrileño, no contaba con el respaldo ni de ERC ni de Más Madrid, aunque finalmente habrá representantes de los partidos de la izquierda nacional. No así de ERC.

El sábado tendrá lugar la segunda cita de la izquierda, donde los partidos de Sumar en el Gobierno refundarán su alianza de cara a las próximas generales, poniendo las bases de la próxima coalición. Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar sellarán públicamente su compromiso de ir juntos en una puesta de largo que fue adelantada por EL PERIÓDICO el pasado noviembre.

Rufián, apoyos simbólicos pero no orgánicos

El portavoz de ERC en el Congreso lanzó su iniciativa sin contar con el apoyo de su propio partido, que rápidamente le desautorizó, al igual que Más Madrid, que enmarcó la participación de Emilio Delgado en un encuentro de carácter personal. La propuesta de Rufián de plantear una alianza entre fuerzas soberanistas y republicanas de cara a las próximas generales tampoco fue bienvenida por los partidos interpelados. Finalmente, al acto acudirá una representación de partidos de la izquierda nacional, pese a no contar con el apoyo formal de las organizaciones nacionalistas.

EH Bildu se desmarcó de la propuesta y el propio Arnaldo Otegi defendió la idea de hacer un frente netamente vasco para la cita electoral. BNG también apostó por su propia marca y descartó la alianza. No habrá representantes de estas fuerzas en la charla del miércoles, como tampoco lo hará Més per Mallorca, un partido que sí fue en coalición con los republicanos en las últimas europeas. Podemos también rechazó su asistencia, minimizando la cita a una "charla", en palabras de su portavoz Pablo Fernández el lunes en rueda de prensa. El líder de ERC, Oriol Junqueras, estará este miércoles en Madrid aunque no tiene previsto acudir a la cita de Rufián, y tampoco acudirá en principio ningún dirigente del partido republicano, informa Quim Bertomeu.

Los partidos de Sumar acogieron con frialdad esta iniciativa en un primer momento. Llevaban semanas preparando el acto del sábado 21 de febrero, tal como contó este medio, y vieron cómo Rufián y Delgado precipitaban un debate que ellos pretendían abrir a nivel nacional. En Más Madrid hubo cierto malestar al enterarse de la cita a través de los medios, pero finalmente tanto el partido madrileño los principales partidos de Sumar confirmaron que enviarían a una delegación. Así, asistirán representantes de Más Madrid, Comuns o Movimiento Sumar, aunque desde IU han rechazado que vayan a acudir, alegando no haber recibido información. También habrá representación de Compromís.

Una de las incógnitas era si Yolanda Díaz saludaría la cita con su presencia, pero lo cierto es que la vicepresidenta segunda no acudirá puesto que este miércoles a esa misma hora -18 horas- tiene otra cita: un acto organizado por EL PERIÓDICO en el Círculo de Bellas Artes, dentro del ciclo de encuentros Diálogos (im)Posibles, donde debatirá con el cofundador de Glovo Sacha Michaud.

El sábado: partidos, ministros y la incógnita de Díaz

La principal incógnita que rodea el acto del sábado es también si acudirá Díaz al acto de refundación de la coalición. En su entorno preveían que acudiría en el momento en que se decidió que asistieran los ministros, tal como adelantó EL PERIÓDICO. Pero fuentes próximas a la dirigente apuntan a que la también ministra de Trabajo aún no ha consolidado su decisión y que podría echarse atrás. En su equipo en los últimos días han evitado confirmar sus planes.

Quienes sí acudirán son el resto de ministros, el de Cultura, Ernest Urtasun, el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la de Sanidad, Mónica García; y la de Infancia y Juventud, Sira Rego. También intervendrán representantes de los cuatro partidos de la coalición, como avanzó este medio. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández; la de los Comuns, Candela López y un representante de Más Madrid.

Como asistentes de otros partidos, Compromís ha confirmado que enviarán una representación al evento, mientras que Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, socios de estas formaciones en la candidatura del 23J y en el grupo parlamentario, han declinado su asistencia y, en consecuencia, se borran del evento. Tampoco Podemos, en guerra declarada a Sumar, acudirá a la cita. Este mismo lunes criticaron que "los errores de Sumar" intenten solucionarse con un "Sumar 2.0", después de que Pablo Iglesias pidiera a su partido "alejarse de esa jaula de grillos".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no acudirá tampoco a la cita de relanzamiento de Sumar, alegando problemas de agenda. Después de que la portavoz parlamentaria de los Comuns, Aina Vidal, asegurase que Rufián está "invitadísimo" a la "casa" de las nuevas izquierdas, desde el entorno de Rufián replican ya tiene "casa", en referencia a ERC.