Pacto entre Justicia y la Audiencia Nacional para cortar la "sangría" por el cese de funcionarios

Los jueces De Jorge, Pedraz y Piña, que instruyen causas de especial complejidad, advirtieron de "demoras" por falta de personal

Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez.

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Nacional ha logrado un acuerdo con el Ministerio de Justicia que permitirá frenar la "sangría" de funcionarios --por ceses, traslados o vacaciones-- que estaba empezando a afectar al trabajo diario de hasta tres juzgados de instrucción, cuyos titulares, que instruyen causas de especial complejidad, habían advertido a las partes de los procedimientos afectados de las "demoras" por falta de personal.

En recientes providencias, los jueces Francisco de Jorge -- instructor de la causa por narcotráfico que afecta a un ex inspector de la UDEF-- Santiago Pedraz -- caso hidrocarburos-- y Antonio Piña --que heredó la macrocausa contra el excomisario Villarejo tras la jubilación de Manuel García Castellón-- notifican a la partes personadas en estas y otras causas actualmente en instrucción de que el "proceso de consolidación de plazas" y "estabilización por concurso" ha concluido con falta de personal suficiente en sus juzgados.

En este marco, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha anunciado este martes que se ha acordado "una transición organizada en el marco del proceso de estabilización de las plazas", para cortar así la salida de un número significativo de funcionarios en el nuevo tribunal central de instancia. Así, el Ministerio ha autorizado que 14 de estos funcionarios se mantengan en sus actuales puestos como refuerzo y puedan realizar la transición con los nuevos titulares de esas plazas para poder dar continuidad a la tramitación de las causas.

