Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista BenicàssimAvisos vientoJueza de la danaSoles Guía RepsolRorcual Club NáuticoCopa del Rey Roig ArenaFin temporal vientoRoig Arena velada MMA
instagramlinkedin

Pedro Sánchez y Felipe González: un frío y rápido saludo tras las duras críticas del expresidente

Los dos dirigentes se encuentran ante los Reyes en el homenaje a la Constitución celebrado en el Congreso

El expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente, Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978.

El expresidente del Gobierno Felipe González y el actual presidente, Pedro Sánchez, durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978. / Chema Moya / EFE

Luis Ángel Sanz

Madrid

Pedro Sánchez y Felipe González se han encontrado y saludado en la mañana de este martes en el Congreso en una cita ineludible y ante los Reyes. El frío y rápido saludo se ha producido a la entrada de las máximas autoridades al homenaje que se ha rendido hoy en el Congreso a la Constitución, por ser ya la más longeva de la historia de España.

El expresidente ha saludado en primer lugar a Felipe VI y después a la Reina Letizia. Acto seguido, se ha encontrado la mano del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le ha saludado brevemente antes de pasar a estrechar la mano del siguiente en la línea de saludo, Miguel Herrero de Miñón.

Este encuentro se ha producido tras el fuerte encontronazo entre González y Sánchez, que se produjo hace justo una semana, cuando el expresidente aseguró que no votará a Sánchez si es candidato y que lo hará en blanco. El martes de la semana pasada y en un acto con periodistas en Los desayunos del Ateneo, el exlíder socialista cargó contra los pactos del Gobierno con Bildu, contra el liderazgo del presidente del Gobierno o contra la "absoluta ausencia" de autocrítica en el PSOE, "al menos desde hace 10 años", dijo.

Tras estas palabras, varios ministros salieron a la vez en tromba contra González, en lo que ha sido interpretado como una respuesta organizada por parte del Ejecutivo socialista. El primero en hacerlo fue el exlehendakari y portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que dijo que "es una pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas para pasar a serlo de la derecha en este país".

Noticias relacionadas y más

En el PSOE más crítico con Sánchez, el expresidente ha recibido apoyos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también presente en el Congreso, aseguró la semana pasada que González es "una referencia" para los socialistas y que "forma parte del patrimonio colectivo" del PSOE.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents