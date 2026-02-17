El PP cierra filas con Guardiola y ve "complicado" que Vox pida su cabeza

La dirección nacional del PP ha cerrado filas con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, y pese a la polémica generada en torno a las negociaciones para formar gobierno ve "complicado" que Vox pueda pedir su relevo. "María Guardiola es una demócrata que está leyendo lo que dijeron las urnas", ha asegurado este martes la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Tras reclamar a la presidenta extremeña "menos ruido en los medios y más trabajo serio en las mesas de negociación" por la polémica entrevista de OKDiario, Fúnez ha defendido este martes en Cuatro que Guardiola "tiene que liderar el gobierno" en Extremadura por haber conseguido el 43% de respaldo en las urnas.

"Debe atender lo que han dicho esas urnas y trabajar con aquellas fuerzas políticas en las que se puede apoyar", ha señalado tras reiterar que la coherencia del PP en materia de igualdad, defensa de la mujer y feminismo "está puesta a prueba y fuera de toda duda".

"Hay que trabajar"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que no cree que a Vox "se le ocurra pedir la cabeza" de Guardiola después de ese resultado electoral.

"Me quedo con que hay que trabajar, con que la mayoría de los extremeños han dejado claro que no quieren un Gobierno de izquierdas, que quieren un Gobierno de derechas liderado por María Guardiola y no creo que haya nadie que quiera ir contra la voluntad de los extremeños que acaban de votar", ha declarado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al ser preguntada por la posibilidad de que Vox exija su sustitución, Muñoz ha señalado que no puede hablar de futuribles, pero considera sería "bastante complicado" tras un 43% de respaldo. "Dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero", ha enfatizado.

Las negociaciones en Extremadura es uno de los temas que se ha colado este martes en los pasillos del Congreso, donde se ha celebrado un homenaje a la Constitución. Fuentes de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo han señalado a Efe que la clave para alcanzar el acuerdo es ser discreto en las negociaciones.

En el PP confían que el pacto llegará a pesar de la alta tensión mostrada por ambos bandos en los últimos días, pero dudan que sea antes del 15 de marzo, fecha en la que se celebrarán elecciones en Castilla y León. Esto implicaría, por tanto, una primera investidura fallida para María Guardiola: "Nadie se lo va a poner fácil".

"A los cargos no se va a aprender"

En este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este martes una advertencia velada a Vox durante un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum en el que ha presentado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reeleción en las autonómicas del próximo 15 de marzo.

Al día siguiente del severo toque de atención de Génova a la presidenta de Extremadura, Feijóo ha afirmado que "a los cargos no se va a aprender" y que difícilmente puede ejercerlos de manera idónea quien "jamás ha gestionado nada", en un mensaje que, aunque ha aludido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha interpretado como un dardo hacia la formación de Abascal en plena negociación en comunidades como Extremadura y Aragón.

Mañueco ha defendido su voluntad de gobernar "en solitario" en Castilla y León y ha recordado la ruptura en 2024 de los gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox, que, según ha señalado, se produjo por decisión de la formación de Santiago Abascal en mitad de la legislatura. "Vox, a los dos años de Gobierno, en mitad de la legislatura, cuando venían mal dadas, o cuando les interesaba porque las encuestas decían que se tenían que salir del Gobierno, utilizaron una excusa y se fueron. Esos son hechos", ha concluido.