Sara Fernández

Puente llama a la calma tras reabrirse la línea Madrid–Sevilla después del accidente de Adamuz: "La confianza se recuperará con hechos no con palabras"

Óscar Puente declara que el primer día de puesta en marcha de la línea Madrid – Sevilla, después del accidente de Adamuz, está discurriendo con normalidad, aunque con limitaciones de velocidad y precaución. Ha calificado de anecdótica la parada en la zona de Adamuz debido a un error de percepción momentáneo. El ministro ha pedido a la gente que tiene miedo a raíz de los sucesos acontecidos que confíen, que el sistema es uno de los más seguros del mundo: “Hay que volver a la normalidad y a la calma”. También espera que la velocidad en la línea se recupere en los próximos días paulatinamente.