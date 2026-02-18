Directo | Montero, Bolaños y Puente protagonizan el control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

La oposición centrará este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, y en el titular de Transportes, Óscar Puente, ante la ausencia del presidente Pedro Sánchez y siete de sus ministros.

Sánchez no será examinado en el Pleno de este miércoles al estar de viaje oficial en India, un país que ya visitó a finales de 2024. En concreto, este martes ha iniciado su viaje a Nueva Delhi, donde estará hasta este jueves para participar en la 'AI Impact Summit 2026', una cumbre internacional sobre el futuro de la Inteligencia Artificial.

Todos ministros socialistas

También serán baja la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Luis Planas (Agricultura), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Carlos Cuerpo (Economía) y Óscar López (Transformación Digital), todos ellos del ala socialista del Gobierno de coalición.

Así las cosas, la oposición dirigirá buena parte de sus preguntas a Montero, Bolaños y Puente. En concreto, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, pedirá a la vicepresidenta que se pronuncie sobre si cree que este Gobierno está actuando con responsabilidad; el secretario general del partido, Miguel Tellado, le instará a valorar su trabajo como ministra de Hacienda; y el vicesecretario del ramo del PP, Juan Bravo, le preguntará si es consciente de que los españoles viven "cada vez peor".

Preguntas todas ellas genéricas, como viene siendo habitual por parte de los 'populares' en las sesiones de control al Gobierno, para tener opción de hablar de diversos asuntos y coger así con el pie cambiado, en algunos casos, al presidente y a sus ministros.

De su lado, la líder de Podemos, Ione Belarra, pedirá también a la vicepresidenta primera que aclare si sigue pensando que el Salario Mínimo Interprofesional "ya no es un salario de supervivencia".

La 'número dos' del Ejecutivo también se enfrentará a una interpelación del PP sobre el impacto de la falta de Presupuestos Generales en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas, lo que dará lugar a la correspondiente votación de la moción la próxima semana. No se descara que los de Alberto Núñez Feijóo aprovechen esa moción para tratar de reprobar a Montero.

A vueltas con el exfiscal Ortiz

Además, el PP, a través de su diputada Cayetana Álvarez de Toledo, aspira a que el ministro Bolaños le responda si está con el fiscal general condenado por un delito de revelación de secretos, en referencia a Álvaro García Ortiz, o con el tribunal que le condenó.

De su lado, la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Pilar Vallugera le reclamará que valore el funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, preguntará hasta cuándo va el Gobierno a seguir "maltratando" a los españoles.

Habrá también preguntas para el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que el PP pedirá pronunciarse si piensa que los españoles siguen confiando en su gestión y que aclare cómo se ha podido llegar a la situación actual en la que se encuentra la red ferroviaria.

Puente, interpelado por las Rodalies de Valencia

El ministro también atenderá una interpelación de la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, relativa al deterioro y la insuficiencia estructural de Rodalies en la Comunidad Valenciana. El Congreso votará la subsiguiente moción en el próximo Pleno.

Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el PP le interrogará sobre si considera que los españoles confían en su gestión y si está su Ministerio "preparado", mientras que Vox le pedirá cuentas por las consecuencias que tendrá para la seguridad ciudadana la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales.

El PP, a Yolanda Díaz: ¿Sigue siendo vicepresidenta?

Los 'populares' también han reservado una pregunta para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "¿Cree que puede seguir siendo vicepresidenta del Gobierno?", reza el interrogante registrado por el diputado 'popular' Jaime de Olano.

A la ministra de Sanidad, Mónica García, Junts le pedirá su opinión sobre el servicio público catalán, mientras que a la de Educación, Milagros Tolón, el PNV le preguntará si va a seguir actuando "sin contar con Euskadi" en una materia como la FP y el PP, que detalle cómo piensa desarrollar la LOMLOE.

Por su parte, Bildu pedirá a titular de Igualdad, Ana Redondo, que detalle cómo asegurará "el derecho al acceso libre, seguro, confidencial y digno" a los centros sanitarios que practican interrupciones voluntarias del embarazo, y el PP interrogará a la ministra de Juventud, Sira Rego, si cree que los jóvenes tienen oportunidades en España.

Noticias relacionadas

Por último, la tercera interpelación va dirigida a la ministra de Inclusión, Elma Saiz. En concreto, será Vox quien le instará a hablar sobre la política migratoria del Gobierno y tampoco se descarta que aprovecha la moción, que se votará en el próximo Pleno, para censurar a la titular de este departamento.