Del ruido en Extremadura al silencio en Aragón: Azcón opta por la discreción para pactar con Vox

En este clima electoral permanente tras las elecciones en Extremadura, en Aragón y las que vienen en Castilla y León, hay dos caminos que llevan al PP. El del ruido y la exposición mediática que ha elegido la presidenta extremeña en funciones María Guardiola, y el del silencio por el que ha optado el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, y todo su equipo.

Hace una semana de las últimas declaraciones públicas del presidente aragonés en funciones, en dos entrevistas en televisión. Desde entonces, aunque haya participado en convocatorias públicas, Jorge Azcón no ha hecho declaraciones, salvo algún mensaje escueto en sus redes sociales y no vinculado a las negociaciones con Vox.

El presidente aragonés en funciones participó en la inauguración de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), el pasado martes, pero no hizo declaraciones. También este lunes presidió la Junta Directiva Regional en la sede del PP Aragón, pero fue su secretaria general, Ana Alós, quien hizo declaraciones a los medios de comunicación. Y este martes, finalmente Azcón no asistió a la celebración del acto de la Constitución más longeva en el Congreso de los Diputados, como el resto de barones del PP.

Un cambio de estrategia después de una de las campañas electorales con más comparecencias y entrevistas condedidas por un presidente autonómico que aspiraba a la reelección. Según el propio Azcón, concedió más de 70 entrevistas en poco más de dos semanas. En los últimos siete días, ninguna declaración pública y ninguna entrevista en ningún medio de comunicación.

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, atiende a los medios este martes. / CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

Mientras, la líder del PP en Extremadura ha dado varias entrevistas y ha realizado declaraciones que van marcando el día a día en los medios de sus dimes y diretes con la dirección de Vox. En pocas horas, Guardiola pasó de apoyar el "feminismo de Vox" en una entrevista a tener que matizar sus palabras. Una sobreexposición mediática que le costó el rapapolvo -en público y en privado- de su propio partido y hasta de su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

De hecho, fuentes de Génova han reivindicado como está llevando las negociaciones para la conformación de un futuro gobierno Jorge Azcón. Mientras a Guardiola se le ha dado un "toque de atención", en Aragón las cosas suceden sin ruidos ni estridencias. Como prefieren y reivindican Vox y Feijóo, y como han elegido en el Pignatelli con la intención de llegar a un acuerdo que permita desbloquear la situación política en Aragón.

Fuentes del PP Aragón confirman que esta semana "han empezado los contactos, de una manera muy inicial" e insisten en pedir "calma y discreción" para que el diálogo, que el propio Azcón está pilotando en primera persona con Bambú (la dirección de Vox en Madrid), pueda llegar a buen puerto.

Son muy pocas las personas del entorno del presidente que están al tanto de los avances de esas primeras conversaciones en las que, insisten, "es todo muy inicial" y no se ha hablado todavía ni de la Mesa de las Cortes de Aragón, la primera votación del calendario postelectoral, ni de un hipotético reparto de consejerías. Ni siquiera hay certezas de si la extrema derecha acabará entrando en un gobierno de coalición o se explorará una fórmula a la valenciana, con un apoyo externo de Vox a la investidura del presidente.

Jorge Azcón presidió este lunes la Junta Directiva Regional del PP Aragón. / Jaime Galindo

"Es el momento de la discreción"

Después de digerir los resultados de las elecciones del 8 de febrero, que dejaron a Azcón como vencedor de las elecciones pero con dos diputados menos, y con Vox duplicando sus escaños al pasar de 7 a 14, la maquinaria del PP analiza todos los escenarios posibles. Algunas fuentes apuntan a que lo más eficiente sería llegar a alcanzar un acuerdo global en el que pudiera hablarse de la Mesa y la Presidencia de las Cortes, y de un pacto de investidura o gobierno de coalición, así como de la aprobación de los presupuestos. Pero nada está definido todavía y la única certeza es que en los próximos días también se mantendrá el silencio por parte del presidente.

Fuentes cercanas al presidente del Gobierno de Aragón en funciones insisten en que, en estos días, solo hay una consigna: discreción, calma y paciencia. No es la primera vez que negocian con Vox y hay algunos aprendizajes de 2023 que se pueden poner en práctica. Además, es público que la relación entre Azcón y Santiago Abascal, presidente de Vox, es mucho más fluida y cercana que la del líder de Vox con la presidenta extremeña. También es público que en Extremadura reina la tensión y los desencuentros, mientras sobre las negociaciones en Aragón no han trascendido críticas, ni tensión. Aunque tampoco han abordado, por ahora, los asuntos troncales de la negociación.

En este contexto, desde Vox insisten, en cada comparecencia, en que no van a negociar "públicamente ni en los medios de comunicación". "Hay un equipo negociador que son los que tendrán que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como lo que ha hecho la señora Guardiola", ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Lo que nadie niega es que en este calendario electoral permanente, que desde este jueves lleva al líder de Vox a trasladarse a Castilla y León, no propicia que el acuerdo llegue pronto en Aragón. Y, de llegar los acuerdos, podrían postergarse hasta conocerse los resultados de las elecciones del 15 de marzo. Aunque en Vox defienden que cada territorio es "independiente", la concatenación de elecciones autonómicas teñidas de plebiscito nacional para echar a Pedro Sánchez hace que unas negociaciones influyan en las otras en un contexto electoral en el que Vox va de subida, y el PP de bajada. Con todos estos elementos sobre la mesa, desde el PP insisten: "calma y discreción".