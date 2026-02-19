Violencia sexual
El abogado de la mujer que denuncia el ex DAO afirma que hay más policías agredidas por otros mandos
Jorge Piedrafita asegura en una entrevista televisiva que su cliente tiene "claras sospechas" de que no fue la única
El abogado Jorge Piedrafita, que presentó la querella contra el ex DAO de la Policía Nacional José Ángel González por la presunta violación a una de sus subordinadas, asegura que tras conocerse este caso de presunta agresión sexual se han puesto en contacto con su despacho otras mujeres que "apuntan a otros altos miembros de la cúpula policial".
Así lo ha señalado en una entrevista en el Canal 24 horas en la que ha expresado sus sospechas, por el "modus operandi perfectamente engrasado y ejecutado" de que lo ocurrido no es "algo espontáneo".
"Mi cliente tiene claras sospechas que ya no fue la única y que ahí puede haber más mujeres que han pasado por lo mismo que ella", ha añadido, para explicar que "lógicamente" por miedo todavía no han denunciado. "Esperamos que se atreven a denunciar porque cuanto más se sepa este asunto, más se podrá actuar y acabar con la impunidad de gente que mancha el uniforme", asegura el letrado durante la entrevista, recogida por EL PERIÓDICO.
