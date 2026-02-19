Carpetazo de la justicia al intento de imputar a la fiscal jefe de Madrid un trato favorable a Begoña Gómez: "No se atisba sospecha"

El pasado mes de octubre, el PP exigió una comparecencia "inmediata" del Ministro de Justicia, Félix Bolaños, en relación con varias noticias que apuntaban que la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez --imputada inicialmente en la causa contra el fiscal general-- podría haber favorecido a la esposa de Pedro Sánchez. Aludían a un post-it encontrado durante el registro de su despacho entre las páginas de su agenda relativas a marzo de 2024, en el que aparecía anotado el nombre de Begoña Gómez junto al de un restaurante de Madrid.

Los populares expresaron sus sospechas de que ello pudiera significar que la funcionaria le habría estado dando "pautas para que no la pillasen", si bien la justicia ha dado carpetazo al intento de atribuir a Rodríguez cualquier trato favorable a la mujer del presidente del Gobierno con respecto a la causa que mantiene abierta contra ella el juez Juan Carlos Peinado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido la denuncia que presentó por estos hechos Hazte Oír: "Estamos ante una mera sospecha, cuya significación penal no se revela ni atisba", señala la resolución dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Civil y Penal de este órgano, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La denuncia hacía referencia al contenido del post-it en el que podía leerse: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández", ponía literalmente. Hazte Oír vio en este hallazgo presuntos delitos de tráficos de influencias, malversación y negociaciones prohibidas para funcionarios, por lo que presentó denuncia a mediados del pasado mes de octubre, al no dar por buenas las explicaciones dadas desde el Ministerio Público.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez / Yander Zamora / EFE

Fuentes de esta institución señalaron en su día a este periódico que que ,ya durante la instrucción del procedimiento contra el fiscal general, Rodríguez explicó que esta anotación respondía a que se interesó por una posible causa contra Begoña -que no se abrió hasta un mes después- al conocer una información alusiva a ello sobre ello en la prensa. En cuanto al otro apunte, tiene que ver con la causa abierta por el incendio de un restaurante en la mencionada plaza de Madrid. Las anotaciones no estarían, por lo tanto, relacionadas ni tenían que ver con ninguna cita en ningún lugar concreto.

Pero para Hazte Oír, personada en la causa contra Begoña y también en otros procedimientos contra el entorno de Sánchez o su gobierno --casos Koldo, contra el hermano de Sánchez o Hidrocarburos-- las explicaciones de Rodríguez no resultaban coherentes ni lógicas y la trascendencia de la nota debía investigarse judicialmente. A ello se sumaba que la fiscal jefe fue renovada en su cargo en las fechas en las que presuntamente se realizó la anotación.

"Meras conjeturas"

En su resolución, que fue dictada el pasado mes de noviembre con ponencia del magistrado Jesús María Santos Vijande se rechaza la admisión a trámite de la denuncia porque, "con toda evidencia, pretende convertir en indicios de criminalidad lo que no son, sino meras conjeturas".

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez a su llegada al Tribunal Supremo / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Así, la Sala reprocha a los denunciantes que asocien "un hecho posible", como podría ser una reunión de la fiscal y Begoña Gómez, "con un contenido sobre el que no existe el menor indicio", como es su asesoramiento de cara una posible investigación criminal sobre el que, además, "cabe muy seriamente dudar que tuviera una significación criminal en las circunstancias que describe la propia denuncia".

El tribunal incide en que, además, no existía causa judicial ni diligencias pre-procesales de investigación por la Fiscalía" en el momento de realizarse presuntamente la anotación. "Yendo a lo nuclear -subraya el auto- esta anotación en la agenda de la Fiscal, haya sido o no burdamente explicada, no avala indiciariamente, con el suficiente grado de concreción la existencia misma de la reunión y no digamos, con mayor razón, su contenido y un contenido penalmente relevante".

Agrega que, aún en la hipótesis de que la Fiscal denunciada se hubiera reunido Gómez antes de cualquier actuación judicial contra ella, algo asegurado únicamente por noticias de prensa, "y sin constar ninguna actuación al respecto de la propia Fiscalía, ello no apunta al menor indicio -que trascienda de la mera sospecha- de una labor de asesoramiento penalmente proscrita, y menos aún entraña el menor atisbo de revelación de secretos".

Postura de la Fiscalía

El resto del auto apunta a las sospechas lanzadas contra la postura de la Fiscalía en el caso Begoña, en la que el Ministerio Público no ve motivo para continuar con la instrucción por cinco presuntos delitos de corrupción contra la mujer de Sánchez. "Podrá ser compartida o no, pero en absoluto puede atribuírsele un carácter delictivo con la generalidad y ligereza con que patentemente lo hace la denuncia, sin la menor referencia al contenido de los escritos evacuados por el Ministerio Público, que se presumen emitidos en defensa de la legalidad", señala la resolución.

"Lo que desde luego no cabe es sustentar esas hipótesis delictivas, u otras como las que aduce la denuncia, en afirmaciones genéricas, en meras conjeturas o sospechas", concluye el Tribunal Superior de Madrid para inadmitir la denuncia.