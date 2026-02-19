El PP presenta su propia ley para prohibir el burka tras el rechazo a la de Vox

El PP ha presentado su propia ley en el Congreso y en el Senado para prohibir el uso del burka y el niqab después de que este martes fracasara la iniciativa de Vox que perseguía este objetivo. Los populares, que respaldaron la propuesta del partido de extrema derecha, dejaron claro que coinciden con la necesitad de poner límites al uso de estas prendas. Así, en su proposición de ley vincula esta prohibición a la seguridad y la necesidad de poder identificar a las personas en los espacios públicos y establece multas de 100 euros para aquellas personas que lo incumplan