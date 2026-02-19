Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muertes en pandemia

Un primer pronunciamiento judicial rechaza acumular los casos de muertes en residencias durante la pandemia

Aún están pendientes otros recursos en contra de que las causas contra ex altos cargos de Ayuso se sigan viendo por separado, y si hay discrepancias decidirá el Tribunal Superior

Audiencia Provincial de Madrid. / EP

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto un conflicto de competencias planteado entre dos juezas de instrucción que concluye en contra de acumular en un mismo juzgado los procedimientos abiertos por presuntos delitos de imprudencia con resultado de muerte en residencias públicas al inicio de la pandemia de covid. La decisión afecta a un caso concreto, pero supone un primer pronunciamiento del tribunal de apelación sobre esta materia.

Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los magistrados Francisco Javier Cubero, Carlos Águeda y María Inés Díez, que ha sido la ponente de la resolución, las causas deben investigarse por separado porque es preciso un examen individualizado de cada caso, dada la variada casuística en función de si los centros contaban con servicio médico y otras circunstancias concretas asociadas a cada fallecimiento.

En estas causas están siendo investigados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso como el que fue exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid , Carlos Mur, quien en las últimas semanas ha comparecido ante varios jueces en relación con los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia.

El firmante de los protocolos para residencias en Madrid durante la pandemia, citado a declarar como imputado este lunes

El firmante de los protocolos para residencias en Madrid durante la pandemia, citado a declarar como imputado este lunes / EP

La Audiencia Provincial aún tiene pendiente analizar otros recursos que cuentan con el aval de la Fiscalía y han sido planteado por plataformas que representan a familiares, también en contra de la decisión de la juez número 3 de instrucción, María Isabel Dúrantez (la primera a la que llegó este tipo de casos) de asumir todas las causas. Se trata de inhibiciones hacia este juzgado propuestas por juzgados de Instrucción de Madrid, Valdemoro y Leganés.

En el caso de que se decida de forma diferente a esta primera resolución, la última palabra la tendrá, previsiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informan fuentes jurídicas. Agregan que en todo caso la decisión ya adoptada tiene una potente relevancia procesal para el resto de supuestos.

El 16 de marzo también será festivo en Paterna, Torrent y Xàtiva

Precariedad en el cementerio de Alzira: El PP critica la falta de columbarios y denuncia nichos vallados tres años por riesgo de derrumbe

Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que están en la lista

Los plazos del centro de día de Xàtiva desatan un nuevo choque entre el Consell y el ayuntamiento

La actriz María León tendrá que pagar una multa de 5.700 euros por su incidente con policías locales

Cámaras robotizadas: Así se revisa el interior del alcantarillado en Benetússer

"La Nit Encesa": las velas iluminarán el casco antiguo de Calp

