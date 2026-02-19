¿Qué aclaró y qué dudas dejó Rufián sobre su llamada a la unidad de la izquierda?

Gabriel Rufián trató este miércoles de aclarar cuál es su propuesta para el espacio a la izquierda del PSOE. El portavoz de ERC, que lleva meses planteando un debate que ha incomodado a muchos, fue muy concreto a la hora de señalar que su planteamiento pasa porque solo se presente una lista de izquierdas -sin tener en cuenta la de los socialistas- en cada territorio para evitar la disgregación del voto. Sin embargo, dejó todavía muchas dudas sin resolver y, sobre todo, esquivo algunas preguntas incómodas.

El dirigente republicano dejó claro que ve un sinsentido que se presenten multitud de listas a la izquierda del PSOE en cada cita electoral. Puso como ejemplo los recientes comicios de Aragón, donde compitieron Chunta Aragonesista, IU-Sumar y Podemos. Tras formaciones que en las elecciones generales de 2023 estaban integradas en una única candidatura. Así, Rufián planteo que en cada territorio se debe presentar aquella lista que mejor maximice los resultados. Es decir, la marca más potente. Para clarificar su propuesta, admitió que ERC no debería presentarse en la Comunitat Valenciana, donde la fuerza dominante es Compromís.

Con esta propuesta, Rufián apartó de la mesa la idea de crear una nueva coalición. Lo que se necesita, dijo, es una alta dosis de "generosidad" para que ciertas formaciones "renuncien" a dar la batalla en aquellos territorios en los que su presencia puede lastrar los resultados finales a la izquierda del PSOE. Todo esto iría de la mano de un pacto de "tres o cuarto puntos programáticos en común", entre los que estén "el derecho a la autodeterminación" y la "dignificación de las condiciones de vida".

Además, para recalcar que entre esas formaciones existiría una acción coordinada, lo que podría servir para atraer a aquellos reticentes que, queriendo votar a la izquierda del PSOE, no se sientan a gusto con la papeleta electoral de su territorio, Rufián habló de la creación de un "grupo interparlamentario común coordinado", de manera que todas las fuerzas actúen a una en el Congreso.

"La pregunta es, ¿quién se presenta en Girona?, ¿quién se presenta en Sevilla?, ¿quién se presenta en A Coruña?, ¿quién se presenta en Madrid?, ¿quién se presenta en valencia? ¿Quién?", se preguntó Rufián. Y no lo resolvió. Esta es una de las grandes dudas que deja su planteamiento, qué partidos deben liderar la candidatura en cada una de las provincias.

La cuestión no es sencilla, ya que, por un lado, supone que las formaciones renuncien a importantes cuotas de poder y, por otro, puede haber territorios en los que haya votantes que no se sientan identificados con la marca escogida. Por ejemplo, un elector de izquierdas que en Catalunya solo pudiera elegir a ERC, pese a no ser independentista.

Preguntado en varias ocasiones por cuál sería el método para decidir qué partido es el que debe presentarse en cada circunscripción electoral, Rufián prefirió centrarse en la necesidad de ser "generosos". Tampoco aclaró si en esa lista electoral que debería presentar a la izquierda del PSOE se deberían integrar dirigentes de todas las formaciones políticas presentes en el territorio. O si habría que dejar vía libre al PSOE en aquellos territorios en los que se reparten muy pocos escaños.