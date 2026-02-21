Compromís denuncia un retroceso en términos de detección de violencia machista en Castellón

Compromís advierte de que los datos del programa Sistema de Información para la detección y actuación frente a la VIOlencia de género/doméstica (SIVIO) evidencian "un grave problema" de salud pública y de protección de derechos, ya que "se reduce la detección precoz a través del cribado, pero no disminuyen los casos que acaban llegando al sistema sanitario con lesiones, un indicador compatible con una detección más tardía y, por tanto, con mayor riesgo para las víctimas".

La diputada en Les Corts y portavoz de Igualdad de Compromís, Verònica Ruiz, ha señalado que, "cuando el sistema pregunta menos, no es que haya menos violencia: es que hay menos oportunidades de detectarla a tiempo; y si al mismo tiempo no bajan los casos con lesiones, la lectura es inquietante: llegamos cuando el daño ya está hecho".

Protocolos actuales

El cribado actual, impulsado por la Conselleria de Sanidad, es aplicado por los profesionales de Atención Primaria a través del protocolo o guía para detectar posibles casos ante una sospecha de maltrato, de acuerdo con la Generalitat Valenciana.

En este, se formula un cuestionario a las mujeres de más de 14 años que muestran su disposición de participar y, si fuera necesario, una exploración y valoración física. Desde enero de 2025 a octubre del mismo año, Castellón ha sido la provincia valenciana en la que menos casos de violencia de género se han detectado: 100, frente a 438 en Valencia y 389 en Alicante.

Además, la participación en el programa también ha sido la más baja en esa provincia: los profesionales de los servicios sanitarios preguntaron a 33.127 mujeres si querían participar en el programa, por lo que se ve que es de carácter voluntario, característica que puede provocar omisión, y, de las 32.827 que accedieron, 2.718 eran de Castellón.

Tardanza a la hora de detectar casos

En un comunicado, Ruiz ha remarcado que los datos indican que en Castellón baja el cribado y, en paralelo, no baja la llegada de casos con lesiones, "lo que refuerza la idea de una detección tardía". "La detección precoz salva vidas. Si convertimos la atención primaria y las consultas en un lugar donde no se pregunta, estamos condenando a muchas mujeres a seguir en silencio hasta que la situación estalle", ha afirmado.

Estas declaraciones han salido en una semana en la que la población valenciana ha sido testigo de un doble feminicidio en Xilxes (Castellón), en el que un hombre asesinó a su expareja y a su hija, que formaban parte del sistema de protección Viogén.

La portavoz de Igualdad ha reclamado que la Conselleria "deje de esconderse detrás de protocolos en papel y garantice que se cumplen en la práctica, con formación, tiempo asistencial y seguimiento", y ha añadido que "no podemos normalizar que la puerta de entrada al sistema sea una urgencia con lesiones. La puerta de entrada debe ser la detección a tiempo".

Consecuencias directas

Ruiz, además, ha recordado que la lucha contra la violencia machista exige "una respuesta sostenida y coordinada", y advierte de que "cualquier retroceso en prevención y detección precoz tiene consecuencias directas en seguridad, salud y derechos".

"En Castelló, y en todo el país, no podemos permitirnos llegar tarde. Cada pregunta que no se hace es una oportunidad perdida; cada caso que llega con lesiones es un fracaso colectivo que podemos evitar", ha concluido Ruiz.