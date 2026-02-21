La edad más común en España es 49 años, pero en algunas zonas sube a los 61

Actualmente, en 12 de las 17 comunidades autónomas, la edad más común es de 49 años (nacidos en 1976), pero en la España "vacía", donde la despoblación está en auge, la edad más repetida alcanza los 61 años, como es el caso, por ejemplo, de Extremadura.

Casi 840.000 residentes en España tienen 49 años, es decir, el 1,7% de la población española hasta la fecha o, dicho de otra forma, uno de cada 59 residentes.

Esta edad es la más repetida en Andalucía (145.652 personas), Asturias (18.012), Baleares (21.786), Cantabria (10.696), Castilla-La Mancha (36.031), Cataluña (139.374), la Comunitat Valenciana (94.104), Galicia (47.689), Madrid (123.080), Navarra (11.536), País Vasco (38.250) y La Rioja (5.666).

La despoblación sube la edad

Sin embargo, en regiones como Castilla y León y Extremadura, dos de las comunidades autónomas que con mayor intensidad han sufrido el fenómeno de la despoblación, la edad más común es de 61 años, con 39.424 y 17.669 personas, respectivamente.

En las Islas Canarias la edad más repetida es de 53 años (40.939 habitantes), en Ceuta es de 50 años (1.358), en Aragón de 48 (23.005) y en Murcia de 47 (27.397). El caso más llamativo es el de Melilla, donde la edad más frecuente es de tan solo 11 años (1.385).

Diferencias por provincias

Al analizar los casos por provincias, las diferencias se acentúan. Los 49 años es la edad más frecuente en dos de cada tres comunidades autónomas, pero a nivel provincial se encuentra prácticamente en la mitad, en 24 provincias.

Concretamente es la más común en Albacete, Alicante, Álava, Asturias, Baleares, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castellón, A Coruña, Gipuzkoa, Guadalajara, Huelva, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Toledo y Valladolid.

Por encima de esa cifra media, el máximo se alcanza en Zamora, donde hay el mismo número de personas con 62 y con 63 años (2.866). Con 61 años como edad más repetida figuran en esta estadística del INE otras 12 provincias, entre ellas seis también castellanoleonesas: Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; las dos extremeñas, Cáceres y Badajoz; dos castellanomanchegas, Ciudad Real y Cuenca, y dos andaluzas, Córdoba y Jaén.

En Teruel la edad más común es 58 años, en Las Palmas 53 años, en Santa Cruz de Tenerife 52 y en Barcelona, Zaragoza y la ciudad autónoma de Ceuta 50 años.

Por debajo de los 49 años de la media están, con 48 años como edad más repetida, Almería, Huesca, Sevilla, Tarragona y Valencia; con 47 en Girona, Granada y Murcia, y con 11, como ya se ha dicho, la ciudad autónoma de Melilla.