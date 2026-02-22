Alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón
La Comunitat Valenciana es uno de los lugares donde estos caramelos han sido distribuidos y se ha recomendado a quien la tenga que no la consuma
EFE
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado del riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que deberán ser retiradas del mercado, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman.
La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.
Zonas de distribución
Las comunidades autónomas donde han sido distribuidas estas gominolas inicialmente han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunitat Valenciana pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.
La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.
Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- El alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalizado por un infarto cardíaco