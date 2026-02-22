Elecciones en Castilla y León
Sánchez acompaña a Carlos Martínez en un acto de precampaña en Ponferrada
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón
EP
Ponferrada (León)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en un acto público que tendrá lugar en Ponferrada (León) este domingo, día 22 de febrero, bajo el lema 'Comienza el cambio'.
En el acto también participarán la cabeza de lista del PSOE por León a las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio y el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.
El evento, según ha publicado en redes sociales el PSOE de Ponferrada, tendrá lugar a las 11.00 horas en la Térmica Cultural.
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- El alcalde de Manises, Javier Mansilla, hospitalizado por un infarto cardíaco