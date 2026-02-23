El abogado de la denunciante del exDAO sostiene que una segunda mujer le asegura que también fue agredida

El abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la defensa de la inspectora de Policía que denunció una presunta violación del ex director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) José Ángel González, asegura que una segunda mujer se ha puesto en contacto con él, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar esta redacción, para decirle que también habría sido agredida por el mando policial.

Por eso, el letrado sostiene que en las próximas horas mantendrá una conversación con esta supuesta víctima de González, que está citado a declarar como querellado el 17 de marzo.

Esta información se conoce después de que los abogados Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco, cuyo despacho ha representado a personajes públicos como el luchador Ilia Topuria y ha ejercido la acusación en causas de relevancia política como el caso Tsunami, han anunciado que llevarán la defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía frente a la querella por agresión sexual.

Los letrados ya se han personado en el procedimiento abierto por el juez David Maman, lo que ha permitido al ex mando policial acceder al texto de la querella, que hasta dicho momento solo conocía por la prensa, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. El equipo contratado por González ha representado en varias ocasiones a Policías y tiene también experiencia en delitos de ámbito sexual, pues otro de sus casos más recientes es el del sacerdote del colegio Highlands La Moraleja, en el que representan a una de las menores agredidas.