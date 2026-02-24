Abascal rechaza el decálogo del PP para pactar con Vox: "Me suena mal porque cuando se habla de lo obvio se está ofendiendo"

El presdientente de Vox, Santiago Abascal, mostró este martes su rechazo al decálogo que publicitó el Partido Popular para establecer el marco de las negociones con su formación. Lo tachó de un "error" que, además, es una "ofensa" para los propios dirigentes.

Preguntado en Antena 3 por cómo le suena dicho documento elaborado por Génova, Abascal señaló que le "suena mal porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox probablemente se está ofendiendo a alguien".

"Si es para pactar con Junts, con el PSOE, cosas que el PP ha hecho entiendo que pongan esos marcos con respecto al estado de derecho a la corona, a la democracia, a la Constitución, pero para pactar con vox no lo comprendo. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el estado de derecho desde hace muchos años por lo tanto no lo comprendo", según información de esta cadena de televisión.

Es más, el líder de Vox defendió que le ofende que Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho y ha añadido que el PP "corre el riesgo" de ofender a aquel con el que quiere pactar, según Efe.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este martes de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón las van a liderar los presidentes autonómicos María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente.

En una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, Tellado ha dicho que en esas negociaciones estará presente la dirección nacional "para darle una coherencia" pero que serán lideradas por los dos presidentes en funciones, que ganaron sus respectivas elecciones el 21 de diciembre de 2025 y el pasado 8 de febrero, respectivamente.