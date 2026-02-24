Plus Ultra logró con el "amigo" de Zapatero de asesor que Venezuela permitiera sus vuelos de repatriaciones por el covid

La compañía aérea Plus Ultra logró en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Y lo logró mientras el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano.

Por estos trabajos que desarrolló Julio Martínez Martínez desde marzo de 2020 este habría cobrado alrededor de 458.000 euros, según publicó El Español. Este empresario ha negado ser "testaferro" de Zapatero, a quien califica como "amigo". También ha rechazado haber cobrado por el rescate público de la compañía aérea en 2021. Se da la circunstancia de que el Gobierno venezolano suspendió los vuelos regulares el 25 de marzo de 2020, pero sí autorizó repatriaciones esporádicas.

La Policía Nacional registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. / FERNANDO VILLAR /EFE

Fuentes empresariales consultadas por EL PERIÓDICO explican que gracias a las gestiones de este empresario cercano a Zapatero, Plus Ultra, cuyo máximo accionista era entonces el exconsejero hispanovenezolano Rodolfo Reyes, fue incluida entre las aerolíneas que realizaron los vuelos de repatriaciones de ciudadanos españoles. Desde el 25 de marzo de 2020 la aerolínea realizó 56 vuelos especiales "con todos los permisos en orden y respetando todos los protocolos y normas de bioseguridad establecidos por las autoridades competentes", según consta en un comunicado de la compañía que fue publicado por La Razón.

Vuelos permitidos

Y en marzo de 2021, tras un periodo de dos meses de cierre del espacio aéreo del país sudamericano, Plus Ultra fue la primera compañía a la que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitía realizar vuelos entre Venezuela y España, según la información publicada por Vozpópuli.

Precisamente, el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.

José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas / PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

Mientras Julio Martínez Martínez realizaba las gestiones vinculadas a la operativa de Plus Ultra en Venezuela, que según las fuentes empresariales consultadas tuvieron éxito a nivel empresarial con las autoridades de Caracas, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desarrollaba "asesorías globales" por las que habría cobrado de su "amigo", asesor de la aerolínea, unos 450.000 euros.

Grupo de Puebla

En junio de 2020, en plena pandemia, Zapatero reclamó públicamente en una videoconferencia del Grupo de Puebla que se relajara el boicot a Venezuela y Cuba. Y desde entonces el expresidente del Gobierno ha tejido una amistad con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De hecho, tras la detención de Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, Zapatero ha viajado a Caracas a reunirse con ambos mandatarios venezolanos.

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a José Luis Rodríguez Zapatero / efe

La Fiscalía Anticorrupción acusa a directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones, cuyo dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Zapatero irá al Senado

Se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

Noticias relacionadas

El 2 de marzo, en el arranque de las elecciones de Castilla y León, el expresidente del Gobierno comparecerá en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en la que será interpelado sobre su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea en 2021. Sin embargo, el propio Zapatero ya he negado ante los medios de comunicación haber realizado gestiones al respecto.