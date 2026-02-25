Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dana ValenciaProtesta taxisNiebla ValenciaVivienda ValènciaCorte AP-7Tiempo mascletaesEmpleo gigafactoríaTeléfono DiputaciónBaliza V16
instagramlinkedin

Investigación

Detenido en Pontevedra un presunto yihadista

El hombre, de unos 30 años de edad, sería de origen palestino y presentaba un "alto riesgo de radicalización", según los investigadores

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia.

Zona donde está la vivienda donde fue detenido el presunto yihadista, en Ribadumia. / Iñaki Abella

Redacción

Ribadumia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas a un presunto yihadista en la localidad pontebedresa de Ribadumia, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. El hombre fue trasladado a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Se trata de un operativo que se inició este martes y que está a cargo de una unidad de Madrid, han precisado al respecto las citadas fuentes. En concreto, está a cargo de la Comisaría General de Información.

Fuentes vecinales indican que se trata de un hombre joven, de unos treinta años de edad, de origen palestino y que viviría solo en una casa alquilada. De hecho, el operativo de la detención se realizó a primera hora de la mañana de ayer martes y llamó la atención de algunos residentes.

Sobre todo porque el inmueble donde esta persona vivía desde hace algún tiempo y del que no se sabe mucho más, pues tenía poco contacto con los vecinos del lugar, está al pie de la carretera provincial EP-9305.

Los agentes se incautaron de material informático durante el registro y la operación continúa abierta, como comentó esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Fuentes de la investigación indican que desde este inmueble presuntamente consumía y difundía propaganda terrorista violenta. Los agentes le seguían desde hace tiempo la pista, pues presentaba un alto riesgo de radicalización.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, Blanco apeló a la "prudencia" y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Noticias relacionadas

"Se está trabajando", ha sentenciado al ser preguntado, en concreto, por el caso, pero sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  4. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  5. La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
  6. Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
  7. La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
  8. La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población

El videoanálisis de Paco Lloret: "Corberán tiene que aplicarse y el Valencia CF tiene que reaccionar"

El videoanálisis de Paco Lloret: "Corberán tiene que aplicarse y el Valencia CF tiene que reaccionar"

Morella Negra presenta una programació intensa com l’aroma de la trufa

Morella Negra presenta una programació intensa com l’aroma de la trufa

La candidata a rectora Ángeles Solanes defiende el carácter estratégico de la Facultad de Veterinaria en Ontinyent

La candidata a rectora Ángeles Solanes defiende el carácter estratégico de la Facultad de Veterinaria en Ontinyent

Juan Carlos I se entrevistó en secreto con Milans del Bosch antes del juicio para que el 23F no salpicase a la Corona

Juan Carlos I se entrevistó en secreto con Milans del Bosch antes del juicio para que el 23F no salpicase a la Corona

La Semana Valenta tendrá su plato con la Selección Española

El videoanálisis de Paco Lloret: "Corberán tiene que aplicarse y el Valencia CF tiene que reaccionar"

Alzira reparte pañuelos para proteger a los perros del ruido de las Fallas

Alzira reparte pañuelos para proteger a los perros del ruido de las Fallas
Tracking Pixel Contents