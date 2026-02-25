La trama del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios para acabar con el Gobierno de Suárez

Un documento incautado por la Guardia Civil y desclasificado este miércoles demuestra que la trama que urdió el golpe de Estado del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios distintos para acabar con el Gobierno de Adolfo Suárez. El texto, fechado en noviembre de 1980, dos meses antes de la asonada, muestra un esquema bajo el título "Panorámica de Operaciones en marcha" en el que se recogen todos los planes: los que seguían la vía militar, la civil o aquellos de naturaleza mixta. Además, se detalla quién ocuparía la presidencia del Gobierno en cada situación.

A lo largo de seis páginas se detalla pulcramente todas las opciones que se barajaron para terminar con el Ejecutivo de Suárez ante el hartazgo que existía en el Ejército. Los primeros escenarios pasan por las "operaciones civiles" que, presumiblemente, pasaban por una moción de censura al entonces presidente y la elección de un nuevo gobierno. Así, se contemplan la opción "de ideología democristiana", que estaría protagonizada por Miguel Herrero de Miñón, enfrentado a Suárez; José Luis Álvarez y Álvarez, entonces ministro de Transporte, y Landelino Lavilla, presidente del Congreso en aquel momento. No obstante, se avisaba de que este plan no contaría con el respaldo de Manuel Fraga.

Otra opción era la creación de un "gobierno mixto" de PSOE y Alianza Popular (AP) que, en este caso, estuviera presidido por Fraga. Sin embargo, la intención era que este "se quemara por el plan antiterrorista" y que fuera Rodolfo Martín Villa quien se postulara a la presidencia en 1983. Por otro lado, estaba el gobierno de "ideología socialista", que saliese de un pacto con el "grupo disidente" de la UCD y la abstención del PCE". En este caso también se planteó la idea de que contase con un "complemento militar" y que la presidencia la asumiera un "general de talante liberal", como Manuel Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente; el general José Antonio Sáenz de Santa María o Manuel Díez-Alegría. En todos los casos consideraban que la viabilidad era "muy escasa"

La vía militar

Sin embargo, en los meses siguientes a la redacción de este documento, Suárez anunció su dimisión y las formaciones políticas acordaron investir como presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo. En ese momento cobró importancia las otras opciones contenidas en este documento, las "operaciones militares". Según se detalla, había tres alternativas: la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de los "expontáneos".

En el primero de los casos, se detalla que se mantienen "contactos frecuentes" con tenientes generales solo la situación del país y que si se producía un "deterioro rápido" sería "muy probable" que saliese adelante esta vía. Se basaría en un "pronunciamiento" de los militares y que la "dimisión de Suárez sería instantánea". "El Rey operaría constitucionalmente. Al no haber 'cobertura política de partido', Fraga estaría intentando ser el líder civil", continúa el documento. Además, se veía con buenos ojos que los militares eran "contrarios al protagonismo tipo [Augusto] Pinochet o [Jorge Rafael] Videla", en referencia a los dictadores de Chile y Argentina.

Más complicado parecía que se implicaran los coroneles. A tenor de las anotaciones hechas, estos no tenían prisas, ya que consideraban que no solo UCD se tenía que "quemar", sino también el PSOE, "no dudando en alentar un gobierno de coalición UCD-PSOE para que se quemen hasta 1983". La intención de que la situación en España empeorara se debe, según el documento, a que las Fuerzas Armadas no podían intervenir "sin deteriorarse, salvo que el pueblo les llame". Además, se añade que "se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador".

La última vía, la de los "expontáneos", hace referencia a la 'Operación Galaxia' por la que fue encarcelado un año antes el propio Tejero al planificar un golpe de Estado previo. "Están convencidos de que si 'alguien' (núcleo militar pequeño pero suficiente), plantea el hecho del golpe, el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían o, al menos, no lo impedirían por la fuerza". Esta opción es la que más encaja con lo que finalmente ocurrió el 23-F.