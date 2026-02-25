LOS PAPELES DEL 23-F
La llamada en la que la mujer de Tejero se queja de Milans del Bosch: "Le han dejado tirao como una colilla"
"¿El capitán general Milans del Bosch viene de camino?", preguntó Carmen Díez Pereira a un general de la Guardia Civil, que aseguró que solo disponía de la información que se daba "en la radio"
La desclasificación de los documentos del 23-F ha permitido conocer que la mujer del teniente coronel Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, trató de contactar con su marido y con el general Milans del Bosch pues consideraba que el Ejército le había traicionado durante el golpe de Estado: "¿Cómo voy a estar tranquila?. Por Dios. Si le han dejao como una colilla. Por Dios. Si es indigno", lamentó la esposa del golpista a quien se había identificado como el "general Fajardo".
En todo momento Carmen Díez Pereira pretendía ponerse en contacto con su marido, pero aprovechó la conversación con este alto mando de la Guardia Civil para preguntarle sobre Milans del Bosch: "Un momento, por favor, contéstame sin tomarme el pelo. El general... no sé como se llama. El Capitán General Milans del Bosch ¿viene de camino?". Ante lo que el general Fajardo contestó: "Eso han dicho en las noticias".
Noticias por "la radio"
La mujer de Tejero explica que pretendía saber si Milans del Bosch había hablado con su marido "y ver qué ha pasao. Y me ha dicho el ayudante [de Valencia] que estaba durmiendo", lamentó. Pero el general del Instituto armado le contestó que no tenía más información que la que le estaba dando "la radio".
"Pues sí, estoy apañá. Voy a llamar otra vez a Valencia al ayudante para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro", completa Carmen Díez Pereira, que enuna conversación posterior con una mujer que se identifica como "Herminia": "¿Has visto qué asco de Ejército? ¿Has visto qué asco?. Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao".
Después la mujer de Tejero se lamenta de que su marido es "un desgraciao, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios".
