DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS
El Partido Comunista defendió al Rey frente a los "rumores" de la "extrema derecha" sobre el 23-F: "Quieren implicarlo y destrozar a la Monarquía"
Miembros del Partido Comunista de España (PCE) remitieron una carta a su secretario general, Santiago Carrillo, alertando de "el peligro que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor" e "incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe".
Así consta en una nota de la Dirección General de la Policía incluida en los cientos de documentos sobre el fallido golpe de Estado del 23-F que han sido desclasificados este miércoles.
En la nota, fechada el 11 de mayo de 1981, miembros del partido denuncian que "miembros de la extrema derecha quieren implicar a la Monarquía y destrozarla como Institución democrática".
"Se deduce que existe un jaque mate a la monarquía, un jaque mate del que ya no se puede volver a atrás", concluye el documento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población